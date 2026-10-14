《地铁 2039》开放预购：Steam 国区 298 元起，2027 年 2 月 4 日发售

IT之家 10 月 14 日消息，《地铁》系列最新正统续作《地铁 2039》于当地时间 10 月 13 日在 Steam 等平台正式开启预购，Steam 国区普通版定价 298 元，豪华版定价 427 元（首发九折 384.3 元）。

这款游戏将于 2027 年 2 月 4 日登陆 PlayStation 5、Xbox Series X|S 以及 PC 平台，亚洲、澳大利亚和新西兰等部分地区则将于 2 月 5 日发售，支持简体中文界面与字幕。

本作由乌克兰工作室 4A Games 开发，Deep Silver 发行，是《地铁》系列第四部主线作品，最早于 2026 年 4 月在 Xbox First Look 发布会上正式公布。

其故事设定在 2039 年，距核战争爆发已过去四分之一个世纪，玩家将扮演一名被称为“陌生人”的前斯巴达游骑兵，重返莫斯科地下隧道。与前作《地铁：离去》将舞台扩展至地表不同，本作将叙事重心重新拉回莫斯科地铁系统，地下各派系已被统一在“新帝国”（Novoreich）的旗帜之下。

预购任一版本的玩家均可获得“专家包”奖励，内含三张蓝图，可提前解锁三种可替换的背包升级：装备专家袋、化学技术专家袋和弹药专家袋，每次仅能装备其中一项。蓝图是《地铁 2039》新增的机制，鼓励玩家探索地图并利用找到的蓝图制作武器与装备的升级配件。

豪华版在游戏本体基础上额外包含剧情扩展 DLC、数字版艺术画册及数字版原声带。剧情扩展 DLC 计划于游戏发售当年晚些时候推出，具体细节尚未公开。

数字豪华版可享 9 折优惠，条件是玩家曾购买过任何《地铁》系列符合资格的数字版游戏。实体豪华版则附带独家铁盒与精装艺术画册。更高一级的收藏版在包含实体豪华版全部内容的同时，额外提供一顶可佩戴的斯巴达头盔复刻品，该版本由指定零售商限量销售。

据开发商 4A Games 介绍，基础款 PS5 和 Xbox Series X|S 的性能模式支持开启光线追踪并以 60 帧运行，PC 版同样支持光追。本作是《地铁》系列首款原生支持光线追踪的作品，也是系列首次在基础款主机上提供光追性能模式。游戏支持简体中文界面与字幕，PS 港服标准版售价 568 港币（IT之家注：现汇率约合 485.3 元人民币），数字豪华版售价 798 港币（现汇率约合 681.8 元人民币）。