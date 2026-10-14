全国网络辟谣：网传“禁止教师用 AI 备课”系误读

IT之家 10 月 14 日消息，“全国网络辟谣”公众号今日发文，网传“禁止教师用 AI 备课”系误读。

日前，山东、云南、黑龙江等地相继出台规范，对教师使用人工智能工具的行为作出细化要求。部分自媒体将“规范使用”解读为“全面禁止”，网络上随即出现“禁止教师用 AI 备课”“AI 备课将被查处”等说法，引发不少教师的困惑：用 AI 备课到底行不行？

事实上，政策的核心始终是“鼓励用、不滥用”，鼓励教师善用 AI 减负增效，同时划清“辅助”与“替代”的边界。

国家层面，2025 年 11 月，教育部教师队伍建设专家指导委员会发布《教师生成式人工智能应用指引（第一版）》，明确引导教师“愿用、会用、善用”AI 赋能教育教学，并提供了 30 个具体应用场景。

地方层面，2025 年以来，多省份已陆续出台相关规范。文件名称虽有不同，有的叫“行动方案”，有的叫“指导纲要”，有的叫“素养框架”，但核心指向高度一致：鼓励合理使用，禁止越界替代。

政策指向非常明确：AI 是教学的辅助工具，不是教师的替代者。只要教师保留教学设计的主体责任，AI 就是合法的辅助工具。各地政策的细化方向也是“如何规范用”，而非“要不要禁”。

“禁用 AI 备课”是对政策的典型误读，这种“一刀切禁止”的误读，既不符合政策本意，也无助于教师拥抱技术变革。