教育部：教师 AI 素养全覆盖培训启动

IT之家 10 月 10 日消息，据央视新闻报道，教育部今天（10 日）在京召开人工智能赋能教师发展现场会。国家智慧教育平台教师发展中心全新升级上线，同时，教师人工智能素养全覆盖培训启动。新上线的教师发展中心开设 AI 素养专区，集成人工智能学习资源、智能工具和研修社群，为教师自主学习和全覆盖培训提供支撑。

作为全覆盖培训第一课，教育部邀请一线教师、校长和教育局长开展现场沉浸式、场景式示范培训，展示在课前、课中、课后等全链条中，如何用 AI 赋能高效备课、课堂教学、学业评价、教研反思和学校治理，帮助教师掌握从“学 AI”到“用 AI”再到“创 AI”的方法路径，以人工智能赋能教育教学和教师发展，更好助力因材施教。

据IT之家此前报道，今年 4 月，教育部等五部门提出，推动师范生培养改革，将人工智能等前沿技术知识纳入课程体系，更新知识体系。将人工智能纳入教师资格考试和认证内容，在国家及省级教学成果奖中设立智能教育项目，激发人工智能创新的内生动力。

到 2030 年，人工智能与教育深度融合格局基本形成，构建起纵向贯通、横向联通的人工智能全学段教育和全社会通识教育体系，人工智能人才培养规模与质量显著提升，形成全民人工智能素养培育长效机制。

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