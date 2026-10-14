《影之刃零》全新实机宣传视频公布：豪华版外观“机械魔躯”首秀

IT之家 10 月 14 日消息，IGN 今日发布了《影之刃零》独家全新实机宣传视频，首次展示了主角迎战新 Boss 的战斗片段，并完整公开了数字豪华版专属外观“机械魔躯”。

游戏将于 10 月 29 日正式登陆 PS5 与 PC 平台，国区数字标准版售价 268 元，数字豪华版售价 328 元。

在《影之刃零》中，玩家将化身心脏遭受重创的剑客，在仅余六十六天的生命里，逃亡于刀光剑影和腥风血雨之间，并粉碎一桩笼罩在整个武林上方的惊天阴谋。在失序末法的武林中以身证道，以命寻心。

本次公开的 Boss“The Hunt”此前曾在游戏开场演示中短暂出现，手持一对以链条连接的单手斧，打法围绕高速攻击与位移展开。

进入二阶段后，该 Boss 会额外长出两条手臂并再持两把斧子，形成四臂四斧的形态。视频显示，这类高速战斗节奏虽然压迫感较强，但也为玩家提供了较多的弹反窗口。

“机械魔躯”外观为半机械改造风格，拥有赤红发光双眼，将武侠飘逸感与蒸汽朋克机械美学相结合。该外观仅限数字豪华版获取，与此前已公开的预购奖励外观“传承”以及另一款豪华版专属外观“武林传说”共同构成目前公开的三套主角外观。豪华版额外包含游戏内特典设定集与音乐集，预购奖励的两项内容后续可通过正常游戏流程解锁。

本作由灵游坊开发、索尼互动娱乐深度合作发行，PS5 版享有至少一年的主机限时独占，PC 版通过 Steam 与 Epic Games Store 发售。游戏最初定于 2026 年 9 月 9 日发售，后宣布延期至 10 月 29 日。

伴随新宣传片释出，《影之刃零》媒体前瞻评测也已解禁。IGN 编辑 Travis Northup 在体验六个多小时后称其为“2026 年最酷的动作游戏之一”，并将弹反手感与《只狼》相提并论。IGN 日本则在试玩后指出，本作实际包含比预想中更浓厚的 RPG 要素，梁其伟在采访中表示游戏准备了故事、探索与支线任务等完整内容，并非单纯的动作游戏。