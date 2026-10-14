Bose 开放式运动耳机 / Ultra 开放式耳机 II 国行上市，1599 / 2299 元

IT之家 10 月 14 日消息，Bose 现已在中国大陆电商平台销售开放式运动耳机 Sport Open Earbuds 和 Ultra 开放式耳机 II Ultra Open Earbuds (2nd Gen) 两款耳扣式无线音频新品。
Bose 开放式运动耳机国行到手价 1,599 元人民币，海外定价 199 美元（现汇率约合 1,334 元人民币）；Bose Ultra 开放式耳机 II 国行到手价 2,299 元人民币，海外定价 299 美元（现汇率约合 2,005 元人民币）。
Bose 开放式运动耳机搭载 Bose OpenAudio 开放式音频技术，支持立体声模式，具备 IP54 防尘防水，单次续航约 7hr。
Bose Ultra 开放式耳机 II 基于高通骁龙 S3 Gen 1 音频平台，支持 TrueSpatial 沉浸空间音频，额外具备影院模式，具备 IPX4 防水，单次续航约 9hr。
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