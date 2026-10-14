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Bose 开放式运动耳机 / Ultra 开放式耳机 II 国行上市，1599 / 2299 元

2026/10/14 17:14:04 来源：IT之家 作者：溯波（实习） 责编：溯波
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IT之家 10 月 14 日消息，Bose 现已在中国大陆电商平台销售开放式运动耳机 Sport Open Earbuds 和  Ultra 开放式耳机 II Ultra Open Earbuds (2nd Gen) 两款耳扣式无线音频新品。

Bose 开放式运动耳机国行到手价 1,599 元人民币，海外定价 199 美元（现汇率约合 1,334 元人民币）Bose Ultra 开放式耳机 II 国行到手价 2,299 元人民币，海外定价 299 美元（现汇率约合 2,005 元人民币）

▲ Bose 开放式运动耳机

Bose 开放式运动耳机搭载 Bose OpenAudio 开放式音频技术，支持立体声模式，具备 IP54 防尘防水，单次续航约 7hr。

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▲ Bose Ultra 开放式耳机 II

Bose Ultra 开放式耳机 II 基于高通骁龙 S3 Gen 1 音频平台，支持 TrueSpatial 沉浸空间音频，额外具备影院模式，具备 IPX4 防水，单次续航约 9hr。

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关键词：Bose耳机OWS

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