华为详解鸿蒙座舱「智慧场景」：一套条件 + 动作的车载自动化规则，支持触发后执行系列操作

IT之家 10 月 14 日消息，华为智能汽车解决方案 BU 官方微博今日发布乾崑答网友问（第 17 期），针对鸿蒙座舱的「智慧场景」是什么、基于 MoLA 2.0 架构的小艺智能体有哪些功能等问题进行了集中解答。

IT之家附本期华为乾崑答网友问重点内容如下：

鸿蒙座舱的「智慧场景」是什么？

鸿蒙座舱智慧场景，是一套条件 + 动作的车载自动化规则。设定好触发条件后，车辆会自动执行一系列操作，不用手动一步步点控、下发指令。 触发条件：主驾入座、挂入 D 挡、到达设定时间、副驾入座等车载场景。 执行动作：条件满足后，自动执行多项操作，比如播报日程、启动导航、调节空调、播放专属音乐、开启座椅功能等。 典型实用场景： 下班放松场景：上车挂入 D 挡（触发条件），系统自动播放舒缓音乐，同时启动回家导航（执行动作），一键解锁轻松通勤体验。

仪式感惊喜场景：副驾入座并系好安全带（触发条件），自动开启座椅按摩、播报生日祝福、播放生日歌曲（执行动作），打造专属用车仪式感。

基于 MoLA 2.0 架构的小艺智能体有哪些常用功能？