华为详解鸿蒙座舱「智慧场景」：一套条件 + 动作的车载自动化规则，支持触发后执行系列操作

IT之家 10 月 14 日消息，华为智能汽车解决方案 BU 官方微博今日发布乾崑答网友问（第 17 期），针对鸿蒙座舱的「智慧场景」是什么、基于 MoLA 2.0 架构的小艺智能体有哪些功能等问题进行了集中解答。
IT之家附本期华为乾崑答网友问重点内容如下：
鸿蒙座舱的「智慧场景」是什么？
鸿蒙座舱智慧场景，是一套条件 + 动作的车载自动化规则。设定好触发条件后，车辆会自动执行一系列操作，不用手动一步步点控、下发指令。
触发条件：主驾入座、挂入 D 挡、到达设定时间、副驾入座等车载场景。
执行动作：条件满足后，自动执行多项操作，比如播报日程、启动导航、调节空调、播放专属音乐、开启座椅功能等。
典型实用场景：
下班放松场景：上车挂入 D 挡（触发条件），系统自动播放舒缓音乐，同时启动回家导航（执行动作），一键解锁轻松通勤体验。
仪式感惊喜场景：副驾入座并系好安全带（触发条件），自动开启座椅按摩、播报生日祝福、播放生日歌曲（执行动作），打造专属用车仪式感。
基于 MoLA 2.0 架构的小艺智能体有哪些常用功能？
基于 MoLA 2.0 架构的小艺智能体，涵盖导航、人车交互、影音、畅聊、KFC 点餐等多款实用智能体，下面介绍两大核心智能体：
导航智能体：超模糊地址导航
1. 超模糊地址搜索：仅凭场景特征、相对位置、出行目的等口语化描述，即可精准定位目的地。
示例：语音“导航到广州珠江新城能拍到小蛮腰的那个广场”，识别到花城广场；出“前往那座有生蚝壳墙面的古村落”，精准找到大岭村。
2. 多途经点智能规划：支持一次性添加多个途经点，沿途查找景点、商铺，结合实时路况动态调整路线，自动规划最优行程。
示例：语音“从广州出发，先去大岭村，中途找一家粤式茶餐厅吃饭，最后到花城广场”，自动串联全部点位，规划顺路高效路线。
人车交互智能体：听得懂，控得准
人车交互智能体可精准识别用户深层用车意图，不再局限固定死板指令，轻松理解生活化口语。
1. 场景意图识别：说出“玻璃起雾了”，自动开启前挡风玻璃除霜；说“车里有点热”，自动调低空调温度。
2. 生活化口语交互：识别日常通俗说法，像“收起车耳朵”折叠后视镜，“打开车耳朵加热”开启后视镜加热，人车交互更自然丝滑。