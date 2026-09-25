奕境 X9 上市 24 小时大定 9157 台，满配华为乾崑全栈智能

IT之家 9 月 25 日消息，奕境汽车今日宣布，奕境 X9 上市 24 小时大定 9157 台。该车于昨晚上市，号称满配华为乾崑全栈智能，拥有华为乾崑智驾、鸿蒙座舱、华为乾崑赤兔平台、华为乾崑车载光、华为乾崑车云、华为鲸鳍通信加持。

IT之家附价格信息如下：

增程四驱 Ultra+ 旗舰长续航版：36.98 万元

增程四驱 Ultra+ 长续航版：32.98 万元

增程四驱 Ultra：29.98 万元，选装四激光雷达价格 30.98 万元

增程 Max 长续航版：28.98 万元

全系车型还可在此基础上享受价值 1 万元的超级置换礼，限时优惠价区间来到 27.98 万-35.98 万元。

奕境 X9 长 5301mm、宽 2015mm、高 1820mm，轴距为 3120mm。首发搭载鸿蒙座舱 HarmonySpace 6，配备双 17.2 英寸 3.4K 蝶羽双联屏，采用 21:10 比例设计，分辨率达到 3.4K，并支持柔光技术。

该车还搭载 896 线双光路图像级激光雷达，最高采用华为乾崑四激光方案，拥有 140 亿公里累计智能辅助驾驶里程，号称行业第一。奕境 X9 除了前排搭载了蝶羽双联屏外，还拥有 HUAWEI XHUD、HUAWEI XPIXEL 百万像素智慧投影大灯、HUAWEI XSCENE 车载激光投影等影音配置。

新车基于 800V 高压平台打造，搭载宁德时代 74.29kWh 电池，CLTC 工况纯电续航 465km，在华为 XMC 全域融合架构的加持下，新车综合续航超过 1500km（官网显示 CLTC 工况 1570km），配有双腔空悬，双向 14° 后轮转向令 5 米 3 的车也有 5 米 3 的转弯半径。