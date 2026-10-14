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SK 海力士预测：到 2030 年，AI 基础设施性能规模将增长约 20 倍

2026/10/14 17:34:06 来源：IT之家 作者：沁沧（实习） 责编：沁沧
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IT之家 10 月 14 日消息，据韩联社报道，SK 海力士开发总管安炫（Ahn Hyun）今日在首尔江南区 COEX 举行的“第 28 届韩国半导体大展”(SEDEX 2026) 上发表主旨演讲。他预测称，2030 年 AI 基础设施性能规模将增长约 20 倍

安炫指出，当前 AI 推理市场正同时在三个维度快速扩张：任务复杂度的提升、单次处理信息量（上下文长度）的激增，以及推理请求量的井喷。这些因素相互交织，推动了 AI 算力基础设施需求的迅猛增长。

随着 AI 推理需求的暴增，承担海量数据存储与迁移任务的存储器，其关键地位愈发凸显。特别是用于保存并复用前序处理信息的“键值缓存（KV Cache）”容量持续膨胀，迫使系统必须将数据分摊存储于高带宽内存 HBM、DRAM 以及 SSD 等不同介质中。分析表明，在此过程中产生的数据迁移，正演变为制约性能提升并推高系统能耗的全新瓶颈。

对此，安炫作出了这一预测，即人工智能基础设施的性能规模到 2030 年将增长约 20 倍。

安炫强调，行业不能仅停留在提升单一存储芯片的性能上，而亟需采取优化整个存储层次结构的全局方案。

为此，SK 海力士在持续优化现有 HBM 性能的同时，正全力推进 3D 堆叠 DRAM 以及高带宽闪存 HBF 等下一代存储技术的研发：

  • 3D 堆叠 DRAM：通过在 GPU、NPU 等逻辑芯片之上直接堆叠 DRAM，在大幅跃升传输性能的同时显著降低能耗。

  • 高带宽闪存 HBF：将成熟应用于 HBM 的硅通孔立体堆叠与高速 I/O 接口技术导入 NAND 闪存，旨在 HBM 与 DRAM 之间开辟全新的存储层级。

IT之家从报道获悉，SK 海力士的目标是将 HBF 的带宽做到同代 HBM 的 50% 左右，同时实现约 10 倍的容量扩容。

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关键词：SK 海力士HBF

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