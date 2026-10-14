到手价 999 元：飞利浦 EVNIA 弈威 27 英寸显示器 27M2N3500PF 开售，2K 260Hz Fast IPS

IT之家 10 月 14 日消息，飞利浦 EVNIA 弈威 27 英寸显示器 27M2N3500PF 现已在京东开售，新品采用 Fast IPS 面板，2K 分辨率下刷新率最高可达 260Hz，到手价 999 元。

IT之家了解到，这款显示器采用 27 英寸 Fast IPS 面板，分辨率为 2560*1440，对比度 1000:1，响应时间为 0.3ms，覆盖 100% sRGB、90% Adobe RGB 和 95% DCI-P3 色域，ΔE＜2。

同时，该显示器最高亮度为 300nits，支持 HDR 技术，可带来高动态范围视觉体验。支持低蓝光模式、智能准星、暗部增强、放大镜等电竞功能。

此外，该产品具备英伟达 G-SYNC、AMD FreeSync Premium 等同步功能，可减少画面撕裂现象。配备 2 个 HDMI 2.0、1 个 DisplayPort 1.4 接口。

目前该产品已在京东开售，补贴到手价 999 元。

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