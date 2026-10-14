荣耀 MagicOS 11 十月升级功能公布：AI 随心握更新，IT之家资讯 / 圈子首页、话题页悬浮按钮支持跟手移动

IT之家 10 月 14 日消息，荣耀 MagicOS 官方今日公布了 MagicOS 十月体验升级亮点。

值得一提的是，本次升级 AI 随心握功能更新，IT之家资讯 / 圈子首页、话题页悬浮按钮支持跟手移动。

IT之家附完整的升级功能一览如下：

YOYO 记忆新增一键妙记功能，通过 AI 键一键记录音视频播放画面，自动保存高清原片，并可生成字幕拼图或 Live 动图进行分享

YOYO 建议新增游乐园助手，智能识别门票订单，在入园核销后自动开启服务

通透模式支持通透材质的选择和通透度的无极调节

新增一镜到底精致主题，涵盖 MagicOS、流光、飞跃云巅及筑光主题

荣耀全品牌互联支持与 iPhone 互联，实现来电、通知及相册的双向同步

新增荣耀亲选及华为耳机互联体验，可在设备中心实时查看电量和响铃查找等

荣耀一碰传跨品牌分享新增支持与 OPPO、小米、vivo 一碰传图传视频