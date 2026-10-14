荣耀 MagicOS 11 十月升级功能公布：AI 随心握更新，IT之家资讯 / 圈子首页、话题页悬浮按钮支持跟手移动

IT之家 10 月 14 日消息，荣耀 MagicOS 官方今日公布了 MagicOS 十月体验升级亮点。
值得一提的是，本次升级 AI 随心握功能更新，IT之家资讯 / 圈子首页、话题页悬浮按钮支持跟手移动。
IT之家附完整的升级功能一览如下：
荣耀 AI & YOYO
YOYO 拍照问支持证件照拍摄，全面覆盖简历、电子驾驶证、专业考试等多种场景
AI 创作新增 AI 证件照，一键生成符合规格的各类证件照片
AI 创作图生视频模板更丰富，子弹时刻、色环变装、裸眼 3D 萌宠、每日漫画故事等
YOYO 建议新增存包码提醒，针对日常出行存取包场景，智能提取并推送存包信息
YOYO 建议新增游乐园助手，智能识别门票订单，在入园核销后自动开启服务
YOYO 记忆新增一键妙记功能，通过 AI 键一键记录音视频播放画面，自动保存高清原片，并可生成字幕拼图或 Live 动图进行分享
荣耀桌面 & 锁屏 & 通透设计
新增一镜到底精致主题，涵盖 MagicOS、流光、飞跃云巅及筑光主题
艺术时钟新增 3 种锁屏时钟样式
通透模式支持通透材质的选择和通透度的无极调节
全面升级熄屏、锁屏、桌面个性化编辑体验，自由搭配壁纸图标等视觉元素
荣耀全品牌互联
荣耀全品牌互联支持与 iPhone 互联，实现来电、通知及相册的双向同步
新增荣耀亲选及华为耳机互联体验，可在设备中心实时查看电量和响铃查找等
荣耀一碰传跨品牌分享新增支持与 OPPO、小米、vivo 一碰传图传视频
荣耀手机间一碰应用分享全面升级，支持应用数量增至 60 多个，覆盖娱乐、出行、社交等全场景
应用 & 设置
隐私和安全新增支付风险检测，精准识别各类支付威胁，风险信息通过灵动胶囊实时预警
隐私和安全新增亲情防诈，绑定家人守护关系，高风险支付自动阻断并通知子女，高风险来电支持远程挂断与拉黑
全新设备中心提供更便捷丝滑的跨设备操控体验，支持自定义设备显示排序
省电模式新增自定义开关，支持个性化配置节电策略
优化通知中心 & 控制中心上滑体验：页面内容超出顶部区域时，将呈现渐变模糊效果
优化系统功耗管理，减少后台冗余耗电，提升待机及典型场景续航体验
生态创新
荣耀一碰传支持高德地图，一碰分享扫街榜、导航路线（驾车、新能源、摩托车、货车）
荣耀一碰传支持两步路户外助手，一碰分享户外轨迹、线路、笔记及活动
荣耀一碰传支持鹅鸭杀，免输房间号，一碰快速加入游戏房间
荣耀一碰传支持元气骑士，无需添加好友或手动搜寻房间，一碰联机组队
灵动胶囊新增支持腾讯地图驾车导航，实时呈现导航关键信息与红绿灯提醒
灵动胶囊新增 WakeUp 课程表上课提醒，在端内开启上课提醒开关，课程时间、地点一眼可见，无需打开课表
灵动胶囊新增支持高德地图代驾提醒，代驾进度实时追踪
AI 随心握功能更新，IT之家资讯 / 圈子首页、话题页悬浮按钮支持跟手移动
锁屏小组件支持美团扫一扫和搜索功能
锁屏小组件支持百度极速版天气、激励任务、清理加速和搜索功能
锁屏小组件支持好看视频看剧历史、好看军事、加速清理和今日天气功能
酷狗音乐、酷狗概念版、滴答清单、番茄 ToDo 适配流光通透控件
优化高德地图步行、骑行导航灵动胶囊，前进方向与转向距离清晰呈现，展开即可便捷查看详细指引
YOYO 建议高德打车优化，提升打车流程的稳定性与执行效率
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