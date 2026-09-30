荣耀 MagicOS 11 十月升级内容公布：一碰传支持与 OPPO、vivo、小米手机跨品牌分享，无需安装 App

荣耀一碰传支持与 OPPO、vivo、小米手机跨品牌分享，无需安装 App （预计 10 月中旬支持 MagicOS 11 产品，具体上线时间依赖 OPPO、vivo、小米侧手机升级支持）

高德地图支持一碰传分享驾车路线；两步路户外助手支持一碰传分享轨迹 / 线路 / 活动；百度网盘支持一碰传分享网盘文件；喜马拉雅支持一碰传分享音频