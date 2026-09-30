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荣耀 MagicOS 11 十月升级内容公布：一碰传支持与 OPPO、vivo、小米手机跨品牌分享，无需安装 App

2026/9/30 18:15:30 来源：IT之家 作者：沁沧（实习） 责编：沁沧
评论：
感谢IT之家网友 雨雪载途 的线索投递！

IT之家 9 月 30 日消息，荣耀产品维护与升级 @荣耀小芳哥 今日公布了荣耀 MagicOS 11 十月体验升级资讯。

  • 第二批机型升级动态：10 月 9 日 19:00 全量增推；10 月 15 日报名通道重启

  • 第三批机型升级预告：10 月 20 日荣耀 Robot Phone、Magic Vs3、Magic5 系列、300 系列、X80 Pro Max 等机型将开启内测招募

IT之家附 MagicOS 11 十月体验升级内容如下：

YOYO

  • YOYO 建议新增开学季课表与考试提前提醒功能，支持课程、考试日程信息记忆解析，可一键创建提醒

  • YOYO 建议新增支持预约存包 & 取包提醒，为用户提供智能便捷存取包体验。

  • 「拍照问」新增证件照拍摄能力：覆盖考试、寸照、升学、签证、职业照等场景，AI 智能换装、换底色

  • AI 证件照全新升级，更多尺寸、背景、服饰可选，支持排版打印与高清图保存

灵动胶囊

  • 灵动胶囊新增腾讯地图驾车导航，实时呈现导航关键信息与红绿灯提醒，切换应用也能便捷查看

  • 灵动胶囊新增超级课程表上课提醒，上课时间、地点一眼可见，无需打开课表

  • 灵动胶囊新增支持高德地图公交地铁导航，点击开始导航，支持沿途报站、换乘及进出站提醒

  • 优化滴滴、滴滴企业版及美团打车灵动胶囊，等车时展示接驾时间与车牌号，乘车时直观呈现到达时间，剩余距离

  • 新增 wakeup 课程表上课提醒灵动胶囊，在端内开启上课提醒开关，课程时间、地点一眼可见

  • 灵动胶囊新增支持高德地图代驾，等代驾看动态，见司机核编号，出发后知晓到达时间

  • 优化高德地图步行、骑行导航灵动胶囊，前进方向与转向距离清晰呈现，展开即可便捷查看详细指引

荣耀互联

  • 荣耀一碰传支持与 OPPO、vivo、小米手机跨品牌分享，无需安装 App（预计 10 月中旬支持 MagicOS 11 产品，具体上线时间依赖 OPPO、vivo、小米侧手机升级支持）

  • 高德地图支持一碰传分享驾车路线；两步路户外助手支持一碰传分享轨迹 / 线路 / 活动；百度网盘支持一碰传分享网盘文件；喜马拉雅支持一碰传分享音频

锁屏小组件

  • 锁屏小组件服务矩阵进一步丰富

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关键词：荣耀MagicOS 11一碰传OPPOvivo小米

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