技嘉 Z790/B760/H610 全系主板获 BIOS 更新：支持英特尔新一代 LGA1700 处理器 Raptor Lake Next

IT之家 10 月 14 日消息，技嘉今日宣布面向旗下全部 Z790、B760 及 H610 主板推出新版 BIOS，为英特尔即将推出的 LGA1700 处理器提供支持，涵盖 DDR4 与 DDR5 两种内存版本。

IT之家此前报道，技嘉已于 10 月 9 日宣布 B760 和 H610 系列获得支持，但当时 Z790 的缺席曾引发市场猜测，认为新处理器可能仅面向入门或工业级系统。

随着 Z790 被纳入支持名单，技嘉宣布成为业内首家在三大 700 系列芯片组上实现全面兼容的主板厂商（这一说法来自技嘉官方新闻稿）。

对于现有 LGA1700 平台的用户而言，此次更新的实际意义在于无需更换主板或内存，仅通过更新 BIOS 即可获得对新处理器的支持，升级成本因此大幅降低。技嘉官方支持页面已提供各型号对应的 BIOS 版本下载，用户可根据具体主板型号核对更新。

技嘉在其新闻稿中提到的处理器即桌面版的 "Raptor Lake Next"，这些产品与 "Raptor Lake Refresh" 相比并无本质性的变化。

这批新处理器的身份尚未获得英特尔官方确认，目前爆料显示将于 2027 年初发布，仍将沿用 Intel 7 制程和 Raptor Cove 性能核加 Gracemont 能效核的混合架构。

据 Wccftech 和 VideoCardz 报道，传闻中的产品线覆盖酷睿 3、酷睿 5、酷睿 7 系列，最高配置为 8 个 P 核加 12 个 E 核的 20 核型号，另有 8P+8E 的 16 核版本以及 4 核和 10 核的入门与主流型号，TDP 预计在 65W 至 125W 之间。

需要指出的是，LGA1700 平台的延续并不意味着新处理器将带来显著的性能跃升。若 Raptor Lake NEXT 确实沿用现有核心设计，其竞争力可能更多体现在价格、平台兼容性和成熟制程的供应优势上，而非架构层面的突破。

当前 DDR5 内存价格高企，保留对 DDR4 的支持成为该平台延寿的关键因素，已有 DDR4 内存的用户可以通过仅升级处理器来延续整机使用寿命。

另外，技嘉此次公告主要覆盖 B760 与 H610，随后扩展至 Z790，但并未承诺 Z690 或 B660 平台享有同等支持，用户仍需依据各型号的 CPU 支持列表进行确认。

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