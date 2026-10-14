任天堂《塞尔达传说：时之笛 重制版》新细节：城镇全程自由视角，钱包容量翻倍

IT之家 10 月 14 日消息，任天堂 Switch 2 游戏《塞尔达传说：时之笛 重制版》评测已解禁，IGN 等一众媒体刚刚放出了他们各自的体验报告。

IGN 体验了《塞尔达传说：时之笛》重制版超过一小时，并整理出 29 项值得注意的变化。他们得出的结论是 —— 这部重制作品的重点不在于规模，而在于深度。

本作将于 2026 年 11 月 5 日发售，是 Switch 2 独占作品，港区售价 449 港币（IT之家注：现汇率约合 383.6 元人民币）。制作人青沼英二将本作描述为“使用现代技术进行的忠实演绎”。

重制版的核心改动方向是让游戏逻辑与现代化操作相匹配。原版中许多需要反复调整视角才能完成的跳跃，如今通过手动跳跃键即可完成，开发者据此重新设计了大量场景的几何结构。比如科吉里森林中获得科吉里之剑的挑战被彻底重做，宝箱从房间角落移至中央高台，玩家通过跳跃即可抵达，不再需要调整视角。森林神殿中一处原本需要躲避深坑的骷髅战士战斗，深坑被替换为浅酸液池，骷髅敌人可以行走其中而林克进入则会受伤，战斗逻辑从“敌人无视重力悬停”变为更合理的空间限制。

科吉里森林的初始钱包容量从 99 币提升至 200 币，商店右侧新增了练习防御的稻草人训练假人。大德库树内部，获得弹弓房间中的第二个小宝箱原本只装有一颗恢复之心，现在改为装有德库坚果；骷髅蜘蛛的攻击模式也被调整，不再随机暴露弱点，而是需要玩家主动用剑攻击使其旋转翻身后才能暴露腹部。

海拉鲁平原的变化主要体现在环境提示上。原版中隆隆牧场的高墙从外面几乎看不到内部，现在牧场更自然地融入环境，站在外面就能看到马匹吃草。原版隐藏洞穴入口大多完全不可见，重制版中出现了带裂纹的地面提示，暗示下方可能存在秘密区域。此外，平原中央区域新增了更多皮哈特敌人。

《塞尔达传说：时之笛 重制版》城镇的改动最为显著，尤其是不再使用固定视角，而是全程第三人称自由控制摄像机，从城门到时之神殿可以无缝行走，没有任何加载画面或视角切换。进入城镇后还会遇到一位新的金发女性 NPC，她提醒林克不要把所有钱都花在市场里那些令人兴奋的商品上。

森林神殿的调整集中在谜题逻辑和视觉引导上。入口处不再需要用钩索射中树枝，而是瞄准门上方更标准的钩索目标；复访时可以使用全新的电梯，无需重复穿越相同隧道和攀爬梯子。天花板手掌敌人 Floormaster 现在会先用聚光灯照射林克并改变颜色进行预警，然后才俯冲而下。红蓝 PoE 所在的房间和走廊分别使用红色和蓝色地毯与彩色玻璃窗进行区分，降低了玩家迷路的概率。

通用改动方面，对话系统明显扩充，林克的朋友们似乎更了解他，科吉里商店老板对 Mido 有意见，城堡镇村民对这位神秘森林男孩表现出更多好奇，部分过场动画加入了配音。Din's Fire 法术不再暂停游戏世界，而是实时施放。陶笛演奏时可以快速打开歌本查看按键提示，无需进入暂停菜单。物品栏菜单中有五个空瓶槽位，比原版的四个多出一个。钩索瞄准敌人时，准星颜色会从蓝色变为红色以确认命中。

任务日志系统为冒险添加了“时间纹路”功能，以古老传说的口吻撰写任务描述，例如“从前有一个叫林克的男孩……”，在玩家需要时提供轻度引导。配乐方面，经典曲目由真实乐手重新录制，科吉里森林的明亮主题曲和海拉鲁平原的冒险旋律均得到全新演绎。

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