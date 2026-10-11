美国任天堂总裁强调 Switch 2 多样化游戏阵容：从 5 岁到 95 岁都能玩

IT之家 10 月 11 日消息，美国任天堂总裁德文 · 普里查德（Devon Pritchard）近日接受《综艺》杂志采访，她认为 Switch 2 游戏机尚处初期阶段，还有非常多战略优势可以发挥。

IT之家注意到，任天堂 Switch 2 相比第一代 Switch 拥有更出色的画面表现和更强的机能，可带来全新游戏玩法。今年，微软已决定让《使命召唤》系列游戏重新登陆任天堂主机，距上一次已有十多年，而且 Switch 2 现在不只拥有《马力欧赛车世界》等第一方作品，也有《生化危机：安魂曲》等第三方游戏。

普里查德表示：“我们过去常说任天堂游戏机适合 5 岁-95 岁人群，如今这些观点依然成立。我们希望为玩家带来多样化的游戏阵容，让他们能够在 Switch 2 玩到不同类型作品。”

毫无疑问，11 月发售的《侠盗猎车手 VI》将成为今年最热门游戏。此前曾有部分业界人士和分析师指出，Switch 2 的硬件性能足以运行这款开放世界大作。但普里查德暂时不愿意透露具体情况：“这些问题需要去问 Take-Two 和 Rockstar，我这边没有任何信息可以公布。”