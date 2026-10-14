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索尼首款 32-bit 浮点 Hi-Res 无线监听麦克风 ECM-W5 发布，2,799 元

2026/10/14 22:39:31 来源：IT之家 作者：沁沧（实习） 责编：沁沧
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IT之家 10 月 14 日消息，索尼中国今日发布面向视频创作者的无线麦克风 ECM-W5，将于 2026 年 11 月上旬上市，今晚开启预售：

  • ECM-W5 无线监听麦克风：2,799 元

  • ECM-W5R 无线麦克风接收器：1,099 元

  • ECM-W5T 无线麦克风发射器：899 元

这款麦克风最高支持 96 kHz / 24-bit 采样率与位深，支持 32-bit 浮点录音（48 KHz / 32-bit），支持 32-bit 浮点相机视频直录，录制好的音频可无线传输至兼容的索尼相机，直接嵌入视频文件同步生成音轨，无需单独管理音频文件。

索尼ECM-W5高解析音频宣传

这款麦克风提供麦克风内录 + 视频直录 + 单独音频文件三重备份；每只麦克风均内置 64GB 存储空间，支持开机自动内录，录制好的文件可通过 USB Type-C 数据线从充电盒或直接连接麦克风导出至电脑。

三重备份介绍

用户可将支持 LE Audio 的索尼无线耳机连接至接收器，实现无线监听；ECM-W5 接收器还可从已连接的兼容索尼无线耳机上的麦克风拾取音频并在相机内录制，搭配兼容麦克风还支持具有三维临场感的双耳录音。

无线监听功能介绍

续航与供电方面，接收器通过 Mi 热靴接口由相机供电，发射器单次续航可达约 11 小时，能够满足长时间创作需求。

续航介绍

无线麦克风接收器 ECM-W5R 可与另购的无线麦克风发射器 ECM-W5T 配对使用，满足一收四发的收音需求。

无线麦克风发射器 ECM-W5T 还可兼容外接麦克风，实现更灵活的收音方式。

IT之家附这款新品亮点如下：

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关键词：索尼麦克风

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