复古 FPS《战锤 40K：爆矢枪 2》登陆 Steam，国区首发特惠 ¥83.7

IT之家 10 月 15 日消息，由 Auroch Digital 开发，Big Fan Games、Devolver Digital 联合发行的复古第一人称射击游戏《战锤 40K：爆矢枪 2》现已正式上架 Steam，2026 年 10 月 14 日发售，支持简体中文界面与字幕。

本作国区原价 93 元，预购享 10% 折扣，折后价为 83.7 元。此外还提供捆绑包优惠：《战锤 40K：爆矢枪 + 爆矢枪 2》捆绑包折后价 164.7 元，可同时获得初代与续作。

IT之家附游戏商品页：https://store.steampowered.com/app/3115160/Warhammer_40000_Boltgun_2/。

《战锤 40K：爆矢枪 2》是复古第一人称射击游戏《战锤 40K：爆矢枪》的快节奏凶残续作。故事紧接着初代结尾展开，玩家将在分支结构的单人战役中前往新地点履行职责，体验黑暗残酷的战锤 40K 宇宙与快节奏射击的完美融合。

双主角可选：极限战士马鲁姆・凯多与战斗修女奈拉・维拉思，各自拥有独特能力、武器与玩法风格

超过 30 个关卡，分支战役系统允许玩家自由选择前进路线，单周目无法体验全部内容

新增 40 余种来自四大混沌神阵营的敌人，强化 Boss 战设计，避免“血牛”式战斗体验

游戏需要 64 位系统，具体配置需求如下：

最低配置：需要 64 位处理器和操作系统，Windows 10 x64 Bit，Intel Core i5-8600K / AMD Ryzen 5 2600，8 GB RAM，GeForce GTX 980 (4096MB) / Radeon R9 Fury (4096MB) / Arc A580，DIRECTX 版本 12，需要 13 GB 可用空间，低画质设置下可在 1080p 达到 60 FPS

推荐配置：需要 64 位处理器和操作系统，Windows 11 x64 Bit，Intel Core i7-7700K / AMD Ryzen 5 1500X，8 GB RAM，GeForce GTX 1650 (4096 MB) / Radeon RX 570 (4096 MB)，DIRECTX 版本 12，需要 13 GB 可用空间，高画质设置下可在 1080p 达到 60 FPS

游戏图赏：

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