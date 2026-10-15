苹果市值里程碑：收盘首次超 5 万亿美元

IT之家 10 月 15 日消息，苹果公司昨日（10 月 14 日）收盘市值首次站上 5 万亿美元（IT之家注：现汇率约合 33.53 万亿元人民币），成为继英伟达后全球第二家达成该里程碑的公司。

IT之家此前报道，苹果公司于 2026 年 7 月 28 日的盘中交易中，股价曾一度涨至 342.89 美元（现汇率约合 2,299 元人民币），市值突破 5 万亿美元（最高达到约 5.036 万亿美元），这是其历史上首次在“盘中”触及 5 万亿美元（现汇率约合 33.53 万亿元人民币）市值。不过在当天收盘时，股价回落至 340.08 美元（现汇率约合 2,280 元人民币），收盘市值又跌回了 5 万亿美元（现汇率约合 33.53 万亿元人民币）以下。

而本次是收盘后首次站上 5 万亿美元（现汇率约合 33.53 万亿元人民币），目前市值为 5.01 万亿美元（现汇率约合 33.59 万亿元人民币），股价涨至 342.96 美元（现汇率约合 2,300 元人民币），单日涨幅为 0.5%。此外盘后价为 344.48 美元（现汇率约合 2,310 元人民币），上涨 0.44%。

这一里程碑出现在科技股普遍下跌的交易日。甲骨文收跌 8.83%，Meta 下跌 3.27%，英伟达下跌 3.16%，微软、亚马逊与谷歌分别下跌 1.8%、1.74% 和 1.68%；苹果逆势收涨。

苹果将于 11 月 2 日发布 2026 财年第四财季财报。该财报将披露公司应对零部件成本上升及近期硬件涨价影响的具体情况。自 John Ternus 于 9 月 1 日接任首席执行官以来，苹果股价累计上涨约 5%；若以 8 月 31 日 316.85 美元（现汇率约合 2,124 元人民币）的收盘价计算，涨幅为 8.2%。