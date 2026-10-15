Epic 借助 AI 打造新版启动器，承认传统编程“太难”

IT之家 10 月 15 日消息，Epic Games 推出了新版 Epic Games 启动器的预览版，使用 AI“氛围编程”完成开发。

Epic 游戏商城官网发布的公告称，由于传统编程方式太过困难，公司决定使用 AI 开发新版启动器。“编程太难了。所以我们干脆用氛围编程做了一款全新的 Epic Games 启动器，不仅速度比旧版快得多，操作响应更灵敏，界面也焕然一新。”

Epic 也提醒用户，预览版的功能还不够丰富：“把它当成一艘快艇，而不是豪华游艇！当然，它还是有购物车这种先进的数字商务技术的。”

Epic 公布的数据显示，新版商城冷启动平均只需 5.47 秒，速度比 Steam 快 46%。除了启动更快，新版启动器在游戏库和商城之间切换时更加流畅，后台运行占用的系统资源更少，游戏库管理和下载体验也有所改善。

据IT之家了解，今年 6 月，Epic 曾在 Unreal Fest 活动上公布游戏商城和启动器的改进计划。“在座的每一位开发者，以及我们的每一位玩家，都遇到过现有启动器带来的问题。是时候改变了。”

Epic 当时还宣称，即将推出的 2.0 版启动器平均冷启动速度将达到旧版的 5 倍，却没有透露新版本会使用 AI 开发。

今年 2 月，时任 Epic 游戏商城副总裁兼总经理史蒂夫 · 艾利森就曾直言启动器“很烂”，承诺改善使用体验，也没有提到 AI。

去年我们推出了不少功能，今年可能是解决那些重大问题最有成效的一年。最大的一个问题就是启动器太烂了，我们就直说吧，真的太慢了！ 每次切换页面，都得向后台服务器发送请求，重新加载内容。网速不同，用户可能要等上好几秒。这种体验实在太差，尤其是当大家拿它跟其他没有这些问题的启动器比较，或者两个启动器都在用的时候。

艾利森还透露，Epic 从去年年底就开始改造启动器，相当于把内部架构全部拆掉，再换一套新的。“以后启动器用起来应该会更顺手，速度也会更快。等玩家开始说‘天啊，这玩意儿终于没那么烂了’，我们就算成功了。”

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