开发者利用 AI 智能体将《使命召唤：黑色行动 2》游戏移植至网页端，后被动视 DMCA 版权投诉下架

IT之家 10 月 12 日消息，据外媒 TweakTown 报道，近期开发者 Luckey Faraday 利用 AI “氛围编程”（Vibe Coding）制作的两款《使命召唤》网页游戏被动视（Activision）DMCA 版权投诉下架，相关游戏现已无法访问。

IT之家获悉，此次涉及的项目包括《Claude of Duty：Vibe Slops II》和《Kino der Toten》。前者是基于《使命召唤：黑色行动 2》多人模式制作的网页游戏，玩家可以在 Hijacked 和 Nuketown 2025 两张地图上，与 6 个 AI 控制的机器人进行自由混战；后者则重现了《黑色行动》系列经典的僵尸地图 Kino der Toten，支持单人游玩。

这两款项目均使用 AI 智能体和 Three.js 框架开发，尽管 Luckey Faraday 在相应页面明确声明“项目与动视、Treyarch、微软或 Anthropic 均不存在关联”。不过，实际上这两款在线游戏均使用了原版《使命召唤》地图、模型和动画资源素材，因此存在显著版权问题，最终被动视投诉下架也在情理之中。

随着 AI 编程工具降低游戏逆向工程和网页移植的开发门槛，更多经典游戏可能以非官方形式出现在浏览器中。不过，这类项目能否长期运行，除了取决于技术实现，也受到原版游戏素材的版权归属及授权情况影响。