标致“复活”经典双门轿跑 RCZ：千伏架构、固态电池、线控转向加持

IT之家 10 月 15 日消息，今年巴黎车展期间，标致推出了全新 RCZ Vision 概念车，让经典 RCZ 轿跑以纯电形式回归。

2009 年至 2015 年，标致曾推出专门打造的 RCZ 双门轿跑车。此次发布的 RCZ Vision 延续了经典车型的动感设计，并采用全新高压电气架构和固态电池。

新车主要用于展示品牌未来的设计方向和技术愿景，标致仍未公布 RCZ Vision 的量产计划。

RCZ Vision 采用基于 Stellantis STLA One 平台开发的架构，配备 Factorial Energy 研发的固态电池和 1000V 高压电气系统。据IT之家了解，标致公布的数据显示，新车最大功率达到 500 马力，续航里程最高 600km，电池电量从 10% 充至 80% 仅需 10 分钟。WLTP 工况下，标致设定的初步目标能耗为 11.5kWh/100km。

RCZ Vision 采用横向三爪式灯组，展现标致全新的“狮魂未来”设计语言。车尾还配备停车时可自动隐藏的主动式扰流板，轮圈则采用前 21 英寸、后 22 英寸的锻造设计。

RCZ Vision 能够拥有如此低矮的车身，得益于电池设计。新车固态电池厚度仅有 110mm，将超薄电池铺设在车身底部，有助于降低车身高度。

新车配备名为 Hypersquare 的矩形方向盘，外形更接近赛车模拟器的控制器，或是科幻电影里的道具。值得一提的是，RCZ Vision 采用线控转向系统，取消了方向盘与前轮之间的机械连接，只需小幅转动就能控制车辆方向。