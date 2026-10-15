特斯拉向 HW3 英特尔芯片版老款 Model S/X 推送 FSD v14 Lite

IT之家 10 月 15 日消息，北美地区搭载 HW3 硬件的老款 Model S 与 Model X 车主，终于能够收到特斯拉最新的 FSD 版本。特斯拉 X 平台官方账号 Tesla Super Intelligence 宣布，FSD v14 Lite 现已向搭载英特尔芯片的 HW3 版 Model S、Model X 推送，这是这批老车首次获得蒸馏版 FSD 分支系统。

IT之家注意到，本次推送的版本为 FSD（监督版）v14.3 Lite，配套软件更新包 2026.38.5.1。特斯拉车主伦纳德 · 坎帕尼亚（Leonard Campagna）账号 @LeonardCampagna 已经在自家两台 Model X 上安装完毕，并完成测试，分享了该版本包含与缺失的功能。

FSD v14 Lite 是 FSD v14 主程序的蒸馏精简版本，专门适配 HW3 这台内存资源有限的老车载计算机。更新说明写道，特斯拉“将 HW4 V14 版本的智能能力蒸馏迁移至 HW3 平台”，移植了强化学习等改进项。更新同时优化了匝道并入、行人识别、红绿灯处理、应对加塞车辆的能力，误减速现象减少，转向操作更加平顺。

英特尔芯片 Model S 和 Model X 搭载的 FSD v14.3 Lite 包含速度配置文件，还有 FSD 连续无接管里程计数器，后者并未写在官方更新日志中。但老款 Model S、Model X 缺少到达选项、驻车状态下直接启动 FSD、FSD 自动倒车功能，而搭载英特尔处理器的 HW3 版 Model 3、Model Y 在 v14.3 Lite 中拥有上述全部功能。FSD 早在 13.2 版本就已经在 HW4 硬件上实现自动倒车，HW3 车型则一直停留在 v12 版本，直到 v14 Lite 发布才迎来升级。此外，该版本也不支持真正智能召唤功能。

FSD v14 Lite 在今年夏初正式对外发布，但当时仅面向 Model 3 和 Model Y。特斯拉在 9 月初确认会对 Model S、Model X 提供支持，搭载 AMD 芯片的 HW3 版 Model S、Model X 在 9 月下旬开始推送。特斯拉本月早些时候开启 FSD v14.3 Lite 的分发，如今搭载英特尔凌动处理器的车型也收到更新。

2026.38.5.1 版本更新还为 FSD 分支加入了万圣节模式，但英特尔芯片车型完全不支持该功能，这部分车主无法体验。

无论英特尔还是 AMD 芯片的 HW3 硬件，FSD v14 Lite 都将是 HW3 平台最后一个重大 FSD 版本分支。特斯拉已经确认，HW3 硬件无法支持无监督 FSD，也无法运行即将推出的 FSD v15 更新；同时承诺，购买 FSD 的车主可以选择硬件升级，更换算力更强的全新 AI 芯片。

在硬件升级方案落地之前，v14.3 Lite 就是老款 Model S、Model X 车主能够体验到的最强 FSD 版本。后续小版本迭代或许会补上缺失的泊车相关功能，因为这些功能已经在英特尔 HW3 版 Model 3 上实现。