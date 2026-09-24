特斯拉向北美 HW3 版 Model S/X 推送 FSD v14.2 Lite

IT之家 9 月 24 日消息，特斯拉首次开始向北美搭载 HW3 硬件的 Model S 和 Model X 推送 FSD v14.2 Lite。此前，搭载 HW3 的 Model 3 和 Model Y 已于今年 7 月获得 FSD v14 Lite，这是更新后的 FSD 技术栈首次推送至 Model S 和 Model X。

此次软件更新随 2026.27.10 和 2026.27.11 版本一同发布，这两个版本也是目前最新的 FSD 更新。不过，特斯拉目前尚未向所有符合条件的车辆推送该更新。现阶段收到更新的 Model S 和 Model X 数量非常少，特斯拉可能希望先确认不会出现严重问题，再进一步扩大推送范围。

特斯拉自动驾驶软件负责人埃隆 · 阿肖克（Ashok Elluswamy）此前已经暗示该版本即将发布。他在奥斯汀举行的 Cybercab 发布活动上透露，这一版本原计划在前一周推送。

据IT之家了解，FSD v14.2 Lite 本质上是 Hardware 4（HW4）版 FSD v14 技术栈的精简版本。特斯拉将规模更大的 AI4/HW4 神经网络所具备的驾驶行为，包括强化学习模型和离线模型等能力进行压缩，使其能够在 Hardware 3 的计算能力和摄像头硬件限制下运行。

在 FSD v14 Lite 发布之前，HW3 车辆已经被限制在 v12.6 分支上超过一年。FSD v14 Lite 的发布则是 HW3 车辆首次获得一系列新功能，包括从停车位启动、抵达目的地后自动泊车、在前进挡和倒车挡之间切换、倒车，以及在城市道路上根据不同速度模式进行驾驶等。

虽然 FSD v14 已经是 HW3 车辆的最终版本，但特斯拉仍在持续更新 v14 分支，修复问题并进一步改善驾驶行为。FSD v14.1 Lite 于今年 8 月推出，v14.2 则于 9 月跟进发布。

不过，HW4 车辆的自动驾驶能力仍然明显更强，同时还能获得更多新功能。例如，FSD v14.3.9 引入了全新的自动碰撞规避（Automatic Collision Evasion）功能，但该功能并未加入 Lite 版本。

搭载 HW3 的 Model S 和 Model X 车主近期可以留意车辆的软件更新情况。预计特斯拉将在未来几天继续分批推送此次更新。