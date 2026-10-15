索尼公布《战神：劳菲》典藏礼盒：有手办、卡牌、画册，不含游戏本体

IT之家 10 月 15 日消息，当地时间 13 日，索尼公布了《战神：劳菲》典藏礼盒，其中包含多款游戏周边，不附带游戏本体。

索尼将其命名为“典藏礼盒”，而不是“典藏版”，区别就在于游戏需要单独购买。礼盒售价 149.99 美元（IT之家注：现汇率约合 1,006 元人民币），内含雕像、卡牌和迷你美术设定集。

典藏礼盒将于 2027 年 2 月 16 日与游戏同步发售，现已在 PlayStation Direct 商店开放预购。玩家即使购买礼盒，仍得另外购买游戏才能游玩。

礼盒中的雕像高 20.32 厘米，呈现了主角菲与立方体伙伴 Phranque、魔法丝带守护者 Rue 联手对抗贝格策手下士兵的场景。只要接入 USB 电源，雕像中的 Phranque 就会发光。

礼盒还附有一套 51 张的神谕卡牌，每张均由艺术家梅根 · 拉拉绘制专属插画，以精美的画面展现玩家在万时界的冒险经历。此外，礼盒还包含一本实体迷你美术设定集，收录了圣莫尼卡工作室美术团队亲自挑选的概念设计图。

至于需要另行购买的《战神：劳菲》游戏本体，索尼提供标准版和数字豪华版两个版本，数字豪华版包含额外内容。

除了游戏本体，数字豪华版还提供黑暗炼金术护甲套装、黑暗炼金之刃、黑暗炼金弓鳞、黑暗炼金催化剂和游戏内资源包，以及数字迷你美术设定集、数字原声带。

玩家若在 2027 年 2 月 16 日发售前预购任意版本，还能获得最后遗愿护甲套装、Phranque 金叶外观及游戏内资源包。

今年 7 月，索尼圣莫尼卡工作室还确认《战神：劳菲》会推出实体光盘版。此前，索尼宣布 PlayStation 即将停止生产实体游戏载体，引发各界争议。

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