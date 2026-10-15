消息称字节跳动洽谈采购联发科 AI 芯片用于数据中心，或成其 ASIC 业务第二大客户

IT之家 10 月 15 日消息，据彭博社报道，字节跳动即将达成协议，采购联发科的数据中心芯片。这笔交易既能为字节跳动拿到关键算力元器件，也能帮助联发科与高通展开竞争。

知情人士透露，字节跳动正与联发科深入洽谈定制芯片供货事宜，这批芯片将用于支撑字节跳动数据中心运行。联发科将提供数量待定的专用集成电路（ASIC），也就是为客户平台量身定制的芯片。如果交易落地，字节跳动或将成为联发科 ASIC 业务继谷歌（Alphabet）之后的第二大客户。

字节跳动正大举增加硬件投入，押注人工智能作为下一增长引擎。但和国内同行阿里巴巴、腾讯一样，其无法采购英伟达等厂商最顶尖的 AI 芯片；而华为等本土芯片厂商也难以完全满足其全部算力需求。

因此字节跳动正在寻找替代方案，包括和芯片设计公司合作。在当前美国出口管制规则下，只要中国企业采购的 AI 算力不超过特定阈值，这类合作模式是允许的。彭博社此前报道，字节跳动今年早些时候就和高通达成了类似协议，采购数百万颗 AI 芯片。

对联发科而言，拿下这份大额合同，有助于其摆脱对手机业务的依赖，在数据中心赛道和高通、博通竞争，而这是联发科此前并不擅长的领域。联发科预计今年 AI 芯片营收将达到约 20 亿美元（IT之家注：现汇率约合 134.13 亿元人民币），目标明年在 800 亿美元（现汇率约合 5,365.2 亿元人民币）的数据中心芯片市场拿下 15% 份额。英伟达 9 月宣布向联发科投资 35 亿美元（现汇率约合 234.73 亿元人民币），进一步助力联发科实现上述目标。

当下各大科技公司纷纷自研 AI 专用芯片，联发科从中受益，其依托自身移动处理器领域的技术积累，入局数据中心基建热潮。其市值约 2,100 亿美元（现汇率约合 1.41 万亿元人民币），是台湾地区仅次于台积电的第二大企业。

字节跳动对联发科来说是优质机会：这是一个采购体量巨大的客户，能够推动这家台湾地区厂商切入半导体行业增长最快的赛道之一。和美国头部科技企业一样，字节跳动及其国内同行计划持续加码 AI 模型训练与推理所需基建投入，预判随着技术迭代，AI 服务会被大量普通用户采用。

字节跳动考虑将今年资本开支最高提升至 700 亿美元（现汇率约合 4,694.55 亿元人民币），是去年总额两倍以上，用于扩建数据中心与其他 AI 基础设施。如果经济与经营环境向好，2027 年资本开支或将进一步达到 1,000 亿美元（现汇率约合 6,706.49 亿元人民币）。字节跳动在 9 月获得了一笔 300 亿美元（现汇率约合 2,011.95 亿元人民币）贷款，为相关投入提供资金。

字节跳动的大手笔投入，代表其正采取更为激进的策略，希望在对话大模型、视频生成等关键赛道巩固先发优势，并扩大海外影响力。公司 AI 业务以 Seedance 等旗舰模型为核心，面临来自阿里 Happy Horse、快手可灵 AI 以及谷歌等强劲对手的竞争。