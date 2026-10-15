全球内存涨价缩影：32GB DDR5 套件售价约 13 个月涨幅 434.2%，比肩甚至超过旗舰 CPU

IT之家 10 月 15 日消息，科技媒体 OC3D 今天（10 月 15 日）发布博文，报道称通过追踪英国亚马逊平台，发现 Crucial Pro DDR5-6000 32GB（2×16GB，CL36）内存套装售价在约 13 个月内涨幅达到 434.2%。

该媒体在英国亚马逊平台上追踪指定款 32GB DDR5-6000 套装，发现价格从 2025 年 9 月 18 日的 79 英镑（IT之家注：现汇率约合 699.9 元人民币）涨至 2026 年 10 月 14 日的 422 英镑（现汇率约合 3,739 元人民币），价格约为原来的 5.34 倍。

时间 同款 32GB DDR5-6000 套装价格 2025-09-18 79 英镑 （现汇率约合 699.9 元人民币） 2025-12-16 226 英镑 （现汇率约合 2,002 元人民币） 2026-01-12 351 英镑 （现汇率约合 3,110 元人民币） 2026-10-14 422 英镑 （现汇率约合 3,739 元人民币）

该媒体还指出，在英国市场，AMD 旗舰锐龙 7 9800X3D 处理器的售价约为 360~430 英镑（现汇率约合 3,190 ~ 3,810 元人民币），因此 32GB DDR5-6000 内存套装的售价比旗舰 CPU 还贵，成为显卡之外最贵零件。