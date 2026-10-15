集邦咨询：AR 眼镜加速迈向消费市场，预估今年出货翻倍至 131 万台

IT之家 10 月 15 日消息，根据 TrendForce 集邦咨询最新《2026 近眼显示市场趋势与技术分析》，AR 眼镜逐步由概念验证走向消费市场，Meta Ray-Ban Display Glasses 展现超乎市场预期的成长动能，不仅提升消费者对 AR 眼镜的关注，也带动品牌与供应链加快产品布局。

受益于 Meta 产品带动的外溢效应，其余 AR 眼镜品牌亦积极拓展产品线与销售市场，趁着其他科技巨头尚未全面入局，承接消费者对 AR 眼镜的尝鲜需求。

集邦咨询预估，全球 AR 眼镜出货量将由 2025 年的 62 万台跃升至 2026 年的 131 万台，同比增幅达 111.1%。

IT之家从报告获悉，从品牌格局来看，2026 年 Meta 将以约 20% 的出货占比持续领先，其余四大品牌包括 XREAL、Even Realities（逸文科技）、Rokid（乐奇）与 RayNeo（雷鸟创新），四者合计占全球出货比重 53.2%，显示 Meta 之外的品牌亦已形成可观的市场规模。

XREAL 聚焦 观影类 AR 眼镜 ，与谷歌携手开发的 Aura 预计今年年底上市，进一步扩大品牌与产品影响力。

逸文科技则专注 信息提示型 AR 眼镜 ，以轻量化与外形设计优化佩戴体验。

乐奇与雷鸟创新则通过多元产品布局，满足消费者不同的使用场景。

前五大品牌持续扩充产品组合并触及更多消费群体，成为推动 2026 年全球 AR 眼镜出货量突破百万台的主要动能。

与此同时，伴随着 AR 眼镜出货创新高，预估 OLEDoS 与 LEDoS 两大光引擎技术合计将占据约 80% 的市场。