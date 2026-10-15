苹果 Vision Pro 新沉浸式视频：探秘好莱坞神秘魔术城堡，体验“空间魔法”

IT之家 10 月 15 日消息，科技媒体 uploadvr 昨日（10 月 14 日）发布博文，报道称苹果 Vision Pro 头显用户可以通过最新作品，沉浸式体验好莱坞私人魔术俱乐部“魔术城堡”（The Magic Castle）。

IT之家援引博文介绍，魔术城堡是位于好莱坞的私人魔术俱乐部，同时是魔术艺术学院的所在地。该场所通常仅接待会员和受邀者，以近景魔术、舞台魔术及魔术文化交流闻名。

报道称沉浸式视频作品《You Are Here: At the Magic Castle with Siegfried Tieber》现已登陆 Apple Vision Pro，该作品由魔术师 Siegfried Tieber 主演，以现场录制的沉浸式视频形式呈现魔术表演。

该体验分为 2 个独立片段，每集约 20 分钟，合计约 40 分钟，内容涵盖近景魔术与心灵感应表演，观众可在近景魔术廊和图书馆酒吧两个场景观看表演。

以上图源：视频截图

该作品现已向 Fovii 订阅用户免费开放，用户也可在应用内租赁或购买。此外，作品已在 Front Row 平台提供购买选项。除表演外，作品还融入魔术历史、魔术城堡背景及魔术师职业体验等叙事内容。观众可通过环视画面，查看自己感兴趣的细节。