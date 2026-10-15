商务部部长王文涛会见美国苹果公司执行董事长蒂姆 · 库克，就人工智能发展等进行交流

IT之家 10 月 15 日消息，据商务部官网消息，10 月 15 日，商务部部长王文涛会见苹果公司执行董事长蒂姆 · 库克。双方就中美经贸关系、人工智能发展、苹果公司在华业务等议题进行交流。

王文涛表示，在两国元首构建“基于尊重、公平、对等的中美建设性战略稳定关系”的共识引领下，中美经贸磋商取得积极成果。中方倡导人工智能发展安全可控、普惠向善、治理合作。希望苹果公司发挥沟通桥梁作用，为推动中美经贸关系持续稳定向好发展贡献力量。当前，中国坚定不移扩大高水平对外开放，持续优化营商环境，消费市场扩容升级，绿色供应链不断壮大，将为跨国企业在华投资向智能、绿色、创新转型提供更广阔空间。希望苹果公司继续深耕中国市场，共享中国式现代化发展机遇。

库克表示，苹果公司看好中国发展前景，将进一步扩大在华业务，并愿为推动美中经贸关系稳定健康发展发挥积极作用。

据IT之家今日早些时候报道，苹果董事会执行主席蒂姆 · 库克今日在上海接受澎湃新闻、界面新闻等媒体采访时确认，苹果智能（Apple Intelligence）及相关阿里千问大模型已获得批准，将于 10 月晚些时候面向中国用户发布测试版本。

库克表示，首批功能包括实时翻译、书写工具、照片清除工具等，但 Siri AI 不在此次发布范围之内。“我们很高兴，首批核心的苹果智能功能是可以慢慢上线了。”库克说道。