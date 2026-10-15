库克：苹果智能 Apple Intelligence 月底在华发布测试版本，但不包括 Siri AI

IT之家 10 月 15 日消息，苹果董事会执行主席蒂姆 · 库克今日在上海接受澎湃新闻、界面新闻等媒体采访时确认，苹果智能（Apple Intelligence）及相关阿里千问大模型已获得批准，将于 10 月晚些时候面向中国用户发布测试版本。

库克表示，首批功能包括实时翻译、书写工具、照片清除工具等，但 Siri AI 不在此次发布范围之内。“我们很高兴，首批核心的苹果智能功能是可以慢慢上线了。”库克说道。

IT之家此前报道，此次获批涉及的阿里系模型包括通义千问和通义万相，前者为大语言模型，后者为图像及视频生成工具。

彭博社古尔曼还曾报道称，苹果计划于 12 月随 iOS 27.3 系统更新为中国用户正式推送 Apple Intelligence，首批功能与 2024 年海外首次发布时的版本基本一致。

同日，商务部部长王文涛会见了库克，双方就中美经贸关系、人工智能发展、苹果公司在华业务等议题进行交流。王文涛表示，中方倡导人工智能发展安全可控、普惠向善、治理合作，希望苹果公司发挥沟通桥梁作用，为推动中美经贸关系持续稳定向好发展贡献力量。库克表示，苹果公司看好中国发展前景，将进一步扩大在华业务。

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