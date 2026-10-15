中科曙光 2026 年三季度归母净利润 17.24 亿元，同比增长 78.48%

IT之家 10 月 15 日消息，中科曙光今日发布 2026 年三季度（2026年1月～2026年9月）业绩快报报告：

营业总收入 ：122.38 亿元，同比增长 38.75%

归母净利润 ：17.24 亿元，同比增长 78.48%

扣非净利润 ：15.55 亿元，同比增长 105.27%

加权平均净资产收益率 ：7.48%

基本每股收益：1.179 元，同比增长 78.1%

AI 解读 本次业绩表现超市场预期，营收和利润均实现大幅增长。 公司主营业务说明 中科曙光主要从事高端计算机、存储、安全、数据中心产品的研发及制造，同时大力发展数字基础设施建设、智能计算等业务。 前三季度业绩亮点 报告期内营业总收入达到 122.38 亿元 ，同比增长 38.75% ，增长幅度可观；

归属于上市公司股东的净利润达到 17.24 亿元 ，同比增长 78.48% ；

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润达到 15.55 亿元 ，同比大幅增长 105.27% ，扣非增速高于净利润增速，主业盈利表现强劲；

基本每股收益为 1.18 元 ，同比增长 78.1% ；加权平均净资产收益率为 7.48%% ，同比提升 2.81% 个百分点，盈利能力提升明显。 业绩增长原因分析 本期业绩变动，主要系当期国内算力领域市场需求向好，公司高端计算机等 IT 设备产品销量同比增加。公司紧抓市场机遇，持续推进技术迭代，完善产品布局，核心产品在重点客户实现落地。同时，配套软件等高毛利产品销售同步增加，推动公司综合毛利率较上年同期有所提升。 风险提示 本公告所载2026年度前三季度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，可能会与公司2026年第三季度报告中披露的数据存在差异，但预计差异幅度不会超过20%，请投资者注意投资风险。

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