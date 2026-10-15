为 Wi-Fi 8 预备好：6999 元华硕 ROG 八爪鱼 8 路由器开售，双 10G+ 四 2.5G 网口

IT之家 10 月 15 日消息，华硕 ROG 官方今日宣布，ROG 八爪鱼 8 电竞无线路由器今晚 20:00 正式开售，京东显示为 6999 元。

这款路由器新品主打旗舰配置，拥有双 10G+4 个 2.5G 以太网口，支持 Next Gen WiFi，也就是下一代 Wi-Fi 8（802.11bn）。

这款路由器搭载博通 4 核 2.6GHz 处理器，配备 2GB DDR4 内存；拥有 8 根环装排列外置铜管天线，在 2.4GHz、5GHz-1、5GHz-2 频段分别支持 1376Mbps、5764Mbps、5764Mbps，合计 12904Mbps；提供 2 个 10GbE RJ-45、4 个 2.5GbE RJ-45、1 个 1GbE RJ-45，还有 2 个 USB。

IT之家注意到，ROG 八爪鱼 8 支持一系列 802.11bn 核心技术，实现更少干扰、更广覆盖、更稳网速，中远距离吞吐、智能设备信号覆盖均能翻倍。

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