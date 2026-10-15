索尼 E 卡口首发 2999 元，腾龙 16-50mm F2.8 A 大光圈微单镜头 B091S 价格公布

IT之家 10 月 15 日消息，腾龙昨日发布了适用于 APS-C 画幅无反相机的大光圈标准变焦镜头 16-50mm F2.8 A（型号 B091）。

京东已经上架了这款镜头的索尼 APS-C 专用 E 口版本，型号显示为 B091S，首发价 2999 元，10 月 27 日付尾款。除此之外，佳能 RF 卡口版本也已上架，但价格并未公布。

该镜头定位“挂机之选”，以 16mm 广角端为起点，覆盖从广角到中长焦的实用焦段，全焦段恒定 F/2.8 大光圈，同时实现轻量化紧凑设计，索尼 E 卡口版本仅长 79.6mm，重 305g，滤镜口径 φ55mm。

F/2.8 大光圈可带来柔和的虚化效果，在低光环境下也能使用更快的快门速度，实用性高，即使作为首款可换镜头也能展现优秀性能。此外，广角端最近对焦距离仅 0.15m，可拉近拍摄距离。

对焦驱动方面，该镜头搭载了擅长动态追踪的高速高精度 VXD 线性马达，能够精准捕捉儿童、宠物的动态瞬间，同时静音表现出色，视频拍摄同样出彩。

据介绍，该版本适配索尼微单，支持全画幅 α 系列、APS-C 半画幅系列、NEX 系列，覆盖风光、旅游、视频、Vlog、自拍等多种拍摄场景。镜头设计采用精致优雅的“Toned Profile Next”，镜头前盖带有挂绳孔，可防止丢失，同时配备简易防滴构造、抗污涂层，辅助用户轻松拍摄。

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