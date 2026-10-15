华为 WATCH 智能手表 HarmonyOS 7 版本“抬腕控家”亮点公布，支持小艺语音一句直达等

IT之家 10 月 15 日消息，据华为智慧生活官方微博今日分享，升级鸿蒙 HarmonyOS 7 后，华为 WATCH Ultimate 系列、WATCH 系列智能手表将支持“抬腕控家”，可实现设备、场景一键控制，小艺语音一句直达。

IT之家了解到，华为智慧生活 App 在今年 7 月发布了 17.0.3.312 版本升级，带来了快速感知设备离线状态、新添加设备快速定位等功能。同时，更新该版本后，华为智慧生活 App 在“多端管理”模块中新增了对手表设备的管理。

点击“手表”就可以看到关于华为智能手表升级 HarmonyOS 7 之后的新功能。

延伸阅读

华为于 2026 年 6 月 12 日启幕的开发者大会 HDC 2026 上正式发布了鸿蒙 HarmonyOS 7 系统，并同步开启开发者 Beta 1 版公开招募。华为终端 BG CEO 何刚当时宣布，HarmonyOS 7 正式版将于秋季面向消费者开放。

作为首款搭载 HarmonyOS 7 的智能手表，华为 WATCH 6 系列于 2026 年 9 月 7 日在 HarmonyOS 7 | HUAWEI Mate XT 2 及全场景新品发布会上正式发布，售价 2799 元起。其中 46mm 版本采用球面蓝宝石玻璃与 316L 不锈钢材质，42mm 版本采用航空级铝合金材质。

2026 年 10 月 9 日，华为还公布了 HUAWEI WATCH Ultimate 2、ULTIMATE DESIGN 非凡大师紫金款等智能手表的 HarmonyOS 7 版本升级内容：将“健康摘要”升级为“健康洞察”App，新增高尿酸风险评估研究、万象模块表盘、录音机应用等功能，表盘、多任务列表等界面加入光影效果，目前这些机型正处于鸿蒙 7 系统公测阶段。

据 IT 之家此前报道，从官方配图及用户反馈来看，“腕上控家”除支持台灯、智能音箱外，还可将智能插座、空调伴侣、灯泡等设备添加到手表控制列表。此外，截至 2026 年 9 月中旬，华为 WATCH 5 等前代手表尚未公布 HarmonyOS 7 的升级计划。