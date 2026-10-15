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OPPO Enco Air4s 无线耳机发布：32dB 主动降噪 + 43 小时续航，首发 179 元

2026/10/15 20:55:03 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 10 月 15 日消息，OPPO 新上架了一款 OPPO Enco Air4s 真无线降噪耳机，首发到手价为 179 元，PLUS 会员可享 180 天只换不修。

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这款耳机主打持久耐用，可提供 43 小时长续航（关闭降噪下单耳 12 小时，开启降噪 / 通透模式下单耳 8 小时）；它采用行业先进电池技术，电池获得德国莱茵认证，1000 次循环充电后性能依旧在线，能够长期稳定使用。

德国莱茵认证耐用电池

这款耳机还支持闪电充，充电 10 分钟即可听歌 4 小时，同时耳机机身具备 IP55 防尘防水，应对日常流汗、小雨天气不用担心。

续航参数

这款耳机支持 32dB ANC 主动降噪，可以消除日常生活中人声交谈、街头车流及背景音乐等噪音；同时配备通透模式，无需摘下耳机即可开启；支持双麦 AI 通话降噪，双麦克风配合 AI 算法精准捕捉人声，即使身处嘈杂环境，正常音量说话也能让对方清晰听到你的声音，保障通话清晰不漏音。

双麦AI通话降噪

音质方面，OPPO Enco Air4s 搭载 12.4mm 超大动圈单元，同时由 OPPO 金耳朵专业声学团队调校，支持 OPPO 自研空间音效，打造环绕立体声，还提供三种大师调音风格可选。

12.4mm超大动圈

这款耳机支持双设备丝滑双连，可以同时连接两台设备；支持自定义触控操作，轻触即可完成播放暂停、切歌、接挂电话等操作，还可通过欢律 APP 解锁更多功能，包括查找耳机、自定义操控、游戏模式等。

双设备连接

OPPO Enco Air4s 经过多项严苛测试，包括 55℃ 极端温度测试、超过 20000 次开盖测试、充电盒 1.5 米跌落测试、耳机 1.8 米跌落测试，保障产品经久耐用。

品质测试

IT之家附详细参数如下：

产品参数

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