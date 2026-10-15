荣耀 WIN 2 手机核心配置大曝光：200Mp 大底双摄无长焦、3D 超声波指纹等

IT之家 10 月 15 日消息，荣耀全球首席营销官关海涛今日率先公布了荣耀 WIN 2 手机的价格，他称其为“年度 T0 电竞夯机”，不止产品 T0 级，价格也要 T0 级。

从关海涛分享的海报可以看到，荣耀 WIN 2 手机搭载骁龙 8EE6 旗舰芯（第六代骁龙 8 超级至尊版旗舰芯片）、拥有双风扇主动散热、配备 2K 185Hz 双芯绿洲屏、内置 10100mAh 大电池，12GB+512GB 国补到手价 5499 元。

博主 @数码闲聊站 今日发文，曝光了该机更多配置信息，IT之家整理如下：

性能：第六代骁龙 8 超级至尊版旗舰处理器

散热：双风扇散热系统

屏幕：2K+185Hz 大直屏（全系）| 0.93mm 极窄四等边 | 5920Hz 高频 PWM 调光

影像：200Mp 大底双摄无长焦

续航：10100mAh 单芯大电池 | 100W 有线充 + 无线充

外放：双 1216 大腔体扬声器

振动：普通 X 轴线性马达

安全：3D 超声波指纹

防护：IP68/IP69/IP69K

传输：USB 3.2 Gen1

目前，荣耀 WIN2 系列手机现已开启预约，新品提供快开黑、指定赢、红蓝 Buff 三种配色，价格暂未公布，提供 12GB+256GB、16GB+256GB、12GB+512GB、16GB+512GB 和 16GB+1TB 五种内存 / 存储空间组合。该系列机型采用了横向矩阵 Deco + 立边设计，后置 RGB 灯 + 散热风扇，后盖拥有云纹状特殊图案。