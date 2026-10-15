联想小新 27 元气版一体机发售：酷睿 5 320 + 16GB + 512GB，新品尝鲜价 6999 元

IT之家 10 月 15 日消息，联想 (Lenovo) 一体机新品小新 27 元气版即将于明日 00:00 发售。其当前可选霁蓝 / 绛紫 / 霞绯 3 种配色，新品尝鲜价均为 6999 元。

这款一体机基于英特尔酷睿 5 处理器 320，拥有 16GB LPDDR5X-7467 内存、512GB SSD 存储，配套 27" FHD 120Hz 350nits 高色域屏幕。

小新 27 元气版预留第二 M.2 SSD 盘位，集成 5MP 摄像头、Harman 2.0 音箱，提供柔和氛围灯，标配无线键鼠。其机身与屏幕厚度一致，薄至 13mm；底座较上代减薄 38%；屏幕支持类纸书体验；配备可升降与俯仰调节的屏幕支架。

I/O 方面，该一体机支持 Wi-Fi，拥有 2 个 USB-C 20Gbps、4 个 USB-A 10Gbps、1 个 1GbE RJ-45、1 个 HDMI 2.1 (TMDS) in&out、1 个 3.5mm 二合一音频插孔。

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