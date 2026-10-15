藏在哪里大声告诉你：苹果 AirTag 2 国补 191 元，查找范围升 50% + 音量升 50%

苹果 1 月 26 日发布了全新 AirTag 追踪器，该配件可通过苹果“查找”App 帮助用户追踪和查找重要物品，新品进一步拓展了查找范围，并配备了音量更大的扬声器。

售价单件装 249 元，四件装 849 元。

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据介绍，苹果为新款 AirTag 配备了与 iPhone 17 系列机型、iPhone Air、Apple Watch Ultra 3 和 Apple Watch Series 11 相同的第二代超宽带技术芯片，使之更加容易被定位。

精确查找功能使用震动、视觉和音频反馈指引用户寻找遗失物品，查找范围相比前代扩大最高 50%。

同时，升级的蓝牙芯片扩展了物品可被定位的范围。

用户可首次通过 Apple Watch Series 9 或后续表款、Apple Watch Ultra 2 或后续表款使用精确查找功能寻找 AirTag。

依托更新的内部设计，新款 AirTag 的扬声器音量比前代提升 50%，可让用户在比之前远最多 1 倍的距离听到 AirTag 的声音。结合增强的精确查找功能和极具辨识度的新鸣音，AirTag 可帮助用户更轻松地找到重要物品，如藏在沙发靠垫之间的钥匙，或在出门前找到钱包。

新款 AirTag 无缝集成共享物品位置功能，这项 iOS 功能旨在帮助用户暂时将遗落物品的位置信息安全共享给受信赖的第三方（如航空公司等），以便其协助找回延误的行李等遗失物品。苹果与超过 50 家航司直接合作，以私密安全地接收共享物品位置链接。通过共享物品位置功能，用户可以将遗落物品的位置信息共享给合作航空公司的顾客服务团队。

苹果称，AirTag 不会在设备端存储位置数据或历史，端到端加密保护“查找”网络上的所有通信，确保仅有设备物主能够访问其位置数据。

新款 AirTag 采用心系环境的设计，外壳采用 85% 再生塑料，在所有磁铁中使用 100% 再生稀土元素，在所有苹果设计的印刷电路板电镀层使用 100% 再生金。纸质包装采用 100% 纤维基材料，便于回收利用。新款 AirTag 与前代外形保持一致，兼容现有的所有 AirTag 配件，包括采用 68% 再生成分、提供五种优美色彩的精织斜纹钥匙扣。

新款 AirTag 即日起通过苹果官网与 Apple Store App 发售，将于本周晚些时候在 Apple Store 零售店有售。新款 AirTag 也将在 Apple 授权经销商处有售。

新款 AirTag 需要运行 iOS 26 或更高版本的兼容 iPhone，或者运行 iPadOS 或更高版本的 iPad。用户必须拥有 Apple 账户，并登录到自己的 iCloud 账户。需在 iCloud 设置中启用“查找”，才可以使用特定功能。Apple Watch 的精确查找功能需要运行 watchOS 26.2.1 的 Apple Watch Series 9 或后续表款，或者 Apple Watch Ultra 2 或后续表款。

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