特朗普白宫宴会捐款名单曝光：苹果、英伟达各捐 2500 万美元为单笔最高金额

IT之家 10 月 15 日消息，《华盛顿邮报》今日披露了一份白宫内部捐款记录，揭示了美国总统特朗普白宫宴会厅项目的主要捐赠方及具体金额。

记录显示，截至 9 月底共记录 67 笔超过 1 万美元（现汇率约合 67,065 元人民币）的捐款，私人捐赠承诺总额约为 3.33 亿美元（IT之家注：现汇率约合 22.33 亿元人民币），其中英伟达和苹果均承诺捐款 2,500 万美元（现汇率约合 1.68 亿元人民币），均为单笔最高金额。

白宫此前于 2025 年 10 月公布过 37 名个人、企业及基金会的捐赠者名单，但未披露各自的捐款金额。这份内部电子表格记录了每笔捐款的来源、日期和金额。此次曝光的记录还显示，至少有 7,700 万美元（现汇率约合 5.16 亿元人民币）来自要求匿名的捐赠者。

值得注意的是，特朗普本人并未出现在此次捐款名单中。白宫东翼旧建筑开始拆除数日后，特朗普曾表示，项目资金“100% 由我和一些朋友承担”。

根据《华盛顿邮报》此前的报道，特朗普曾表示希望为该项目筹集 4 亿美元（现汇率约合 26.83 亿元人民币），而相关工程在 2026 年 3 月的成本估算已升至 6 亿美元（现汇率约合 40.24 亿元人民币），其中包括宴会厅、办公空间及地下军事设施。相关记录显示，部分建设费用也使用了纳税人的资金。

英伟达是此次披露的主要捐赠方之一。文件显示，该公司于 2025 年 10 月承诺捐款 2,500 万美元（现汇率约合 1.68 亿元人民币），并要求对捐赠来源保密。英伟达 CEO 黄仁勋此前曾公开表示，公司以“小规模”的方式支持白宫宴会厅项目，但未披露具体金额。英伟达发言人约翰・里佐回应称，公司支持美国的立场独立于其商业利益，并表示这笔捐款是向服务全体美国人的非党派信托机构作出的捐赠。

名单还披露了其他企业及个人的捐款情况。亚马逊、卡特彼勒、康卡斯特、微软和 T-Mobile 等企业均出现在主要捐赠方之列。加密货币企业及其投资者承诺捐款超过 1,800 万美元（现汇率约合 1.21 亿元人民币），其中 Gemini 加密货币交易所联合创始人泰勒・温克莱沃斯和卡梅伦・温克莱沃斯兄弟合计捐赠了价值 505 万零 18 美元（现汇率约合 120.7 元人民币）的比特币。

部分捐赠者疑似还涉及利益交换。《华盛顿邮报》披露，Dish Network 联合创始人查尔斯・厄根承诺捐款总计 2,500 万美元（现汇率约合 1.68 亿元人民币），分两次完成。此前，美国联邦通信委员会曾调查其旗下 EchoStar，并威胁撤销对该公司业务至关重要的政府许可证；在厄根与特朗普及联邦通信委员会主席布伦丹・卡尔会面后，相关调查于 2025 年 9 月结束。EchoStar 此后就出售部分频谱许可证达成交易，并于 2026 年 5 月获得联邦通信委员会及美国司法部批准。厄根及 EchoStar 拒绝就捐款问题置评。

此外，文件显示，Rocket 旗下子公司承诺捐款 1,000 万美元（现汇率约合 6,706.5 万元人民币），时间为美国联邦住房金融局批准其收购 Mr. Cooper 三周后。Salesforce 首席执行官马克・贝尼奥夫及公司也分别承诺多笔捐款；其间，美国陆军于 2026 年 1 月向 Salesforce 授予一份最高价值 56 亿美元（现汇率约合 375.56 亿元人民币）、期限至 2035 年的合同。ServiceNow 则在美国总务管理局宣布与其达成联邦采购协议后，于 2025 年 10 月承诺捐款 500 万美元（现汇率约合 3,353.2 万元人民币）。相关企业均表示，捐款与政府审批或合同事项无关，政府部门也否认捐赠影响采购决策。

白宫发言人大卫・英格尔拒绝讨论具体捐款，但称捐赠者来自多家美国企业和个人，旨在改善白宫设施。他还表示，政府将追查泄露文件的相关人员。

当然，《华盛顿邮报》此次公布的名单并非完整名册，而是筹款团队内部用于追踪捐款的记录。报道指出，白宫此前公开列出的部分捐赠者，包括 Hard Rock International、Tether America 及模块化住宅企业高管 Paolo Tiramani，并未出现在这份记录中。相关方面尚未解释名单缺漏的原因。