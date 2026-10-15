雷蛇梭鱼 V2 专业版耳机发布：285g 可折叠、70 小时续航，199.99 美元

IT之家 10 月 15 日消息，雷蛇今日发布梭鱼 V2 专业版（Barracuda V2 Pro）无线游戏耳机，新品在美国市场的定价为 199.99 美元（IT之家注：现汇率约合 1,341 元人民币），国行版本预计将于近期公布。

音频方面，梭鱼 V2 专业版搭载雷蛇 TriForce 生物纤维素 40mm 驱动单元，强调高频清脆、中频清晰以及无失真低频。连接 PC 时可通过雷蛇 Synapse 4 启用 THX Spatial Audio+，提供 7.1.4 虚拟环绕声，在传统 7.1 声道基础上增加四个顶部声道，使声音线索不仅能在玩家周围定位，还能从上方呈现。

这款耳机同时配备混合主动降噪，利用外向和内向双麦克风消除环境噪音。在 ANC 关闭时续航可达 70 小时，开启 ANC 后约为 50 小时，充电 15 分钟可获得约 6 小时使用时间。

麦克风是本次升级的重点之一。梭鱼 V2 专业版采用双模麦克风方案：可拆卸的雷蛇 HyperClear 全频段吊杆麦克风适用于 PC 游戏和团队语音，而内置波束成形麦克风则在移动场景中接管拾音，形成无吊杆的简洁形态。两种配置均支持 AI 驱动的麦克风降噪，可在不同环境中抑制背景噪音。

连接性方面，耳机支持雷蛇 HyperSpeed Wireless 2.4GHz 和蓝牙 6.0 双模连接，官方称延迟表现优于蓝牙 LE，并支持 2.4GHz 与蓝牙音频同时连接，玩家在游戏过程中可接听电话或播放音乐。

其机身设有智能切换按键，可在两种无线模式间快速切换。2.4GHz 接收器可收纳于左耳罩盖内侧，该耳罩盖采用磁吸设计，便于在蓝牙与 2.4GHz 模式间切换时取用接收器。

设计上，梭鱼 V2 专业版重量为 285 克，较上一代梭鱼专业版的 340 克减重约 55 克。耳机采用可折叠平放结构，便于收纳携带，耳罩使用仿皮质记忆棉垫。

据 Tom's Guide 评测，该耳机在长时间佩戴中表现出良好的舒适性，ANC 效果也获得了正面评价，但评测同时指出其麦克风性能表现一般，塑料材质的做工质感未完全达到 199 美元价位应有的水平。

GamesRadar 则认为，接收器收纳设计是本次最具实用价值的改进之一，有效降低了小配件丢失的风险。