保时捷发布 Mission S 概念车：定位高于 911，正开发新中置引擎超跑平台

IT之家 10 月 16 日消息，保时捷今天（10 月 16 日）在微博发布公告，宣布在纽约发布前瞻概念车 Mission S，首次展示品牌未来设计语言，并宣布将开发一款定位高于 911 的中置引擎超级跑车平台。

美国当地时间 10 月 15 日在纽约皇后区一座可俯瞰曼哈顿天际线的码头上，保时捷举办专场活动，全球首发展示 Mission S 概念车。这里正是 1953 年保时捷 550 Spyder 首批照片的拍摄地；保时捷借此强调，其未来设计仍将延续品牌历史与跑车基因。

Mission S 重新聚焦“驾驶者与车”的关系。外观采用低趴、宽体、中置引擎布局，保留了保时捷标志性的“鱼雷式”翼子板、圆润头灯与经典车顶线条；前脸、尾部和空气动力学部件则从 911、959、911 GT1 等历史车型中提取元素，并以现代方式重构。

车内同样强调“纯粹主义”。保时捷刻意减少固定式中控屏和副驾屏，转而保留实体按键、拨杆式控制与五联圆形仪表；方向盘后方的转速表带有模拟指针，并可根据驾驶模式向驾驶者靠近。手机可通过兼容 MagSafe 的伸缩系统临时充当导航或信息屏，兼顾科技便利与驾驶专注。

产品战略方面，保时捷执行董事会主席 Michael Leiters 表示，Mission S 代表一个定位在 911 之上的中置引擎超级跑车平台，将成为品牌长期、多用途的产品补充。这意味着保时捷可能首次建立一条常态化、高于 911 的超级跑车产品线。

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