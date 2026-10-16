苹果史上最颠覆变动：乔布斯曾坚决反对的触屏 MacBook 有望 11 月 6 日开卖

IT之家 10 月 16 日消息，在最新一期播客节目中，彭博社的马克 · 古尔曼（Mark Gurman）透露称苹果公司首款配备 OLED 屏幕的 MacBook Pro 有望 10 月 27 日或 28 日发布，并于 11 月 6 日（星期五）开售。

IT之家附上相关截图如下：

名称方面，古尔曼此前称该产品可能名为 MacBook Ultra，但他最近又收回了这一说法，并暗示它们会属于 MacBook Pro 产品线。

产品方面，新款 MacBook Pro 预计提供 14 英寸和 16 英寸版本，最大亮点是首次在 Mac 笔记本上采用 OLED 触控屏。若消息属实，这将结束苹果长期坚持“Mac 不配触控屏”的产品策略，此外切换到 OLED 面板后，有望提升屏幕显示素质、色彩表现。

触控方面，“Mac 永远不该做触屏”曾是史蒂夫 · 乔布斯（Steve Jobs）最坚决的标志性原则之一。乔布斯早在 2010 年就曾公开明确抨击触屏笔记本，称其在人体工程学上是“一场灾难”，长时间抬手触摸屏幕会导致手臂疲劳，即所谓的“大猩猩手臂（Gorilla Arm）效应”。然而十六年过去，随着 PC 与移动端生态的深度融合，苹果似乎终于决定打破这道思维枷锁。

芯片方面，消息称 OLED 触控屏机型预计继续使用现有 MacBook Pro 所搭载的 M5 Pro 与 M5 Max 芯片，并可能作为更高端版本，与现有 Mini LED 机型并行销售。

除触控屏 MacBook Pro 外，苹果还传闻将在同一窗口发布 OLED iPad mini、搭载 M6 芯片的 iMac，以及 M6 入门级 14 英寸 MacBook Pro。