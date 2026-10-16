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OPPO ColorOS 十月体验升级内容公布：内容传送门新增链接卡片拖拽

2026/10/16 10:24:51 来源：IT之家 作者：沁沧（实习） 责编：沁沧
评论：
感谢IT之家网友 不一样的体验 的线索投递！

IT之家 10 月 16 日消息，OPPO 今日公布了 ColorOS 的十月体验升级内容。

IT之家整理如下：

小布记忆

  • 随口记体验优化：支持 AI 总结，快速梳理记录内容

  • 新增桌面卡片：支持桌面与速览添加「随口记」、「我的账单」卡片

AI 拍一拍

  • 体验优化升级：支持以图片形式分享识物结果与翻译结果，支持文档扫描导出与打印，扫描后可导出为 PDF、Word、PPT、Excel 格式

内容传送门

  • 新增链接卡片拖拽：支持将聊天对话中的链接卡片，长按后拖拽到其他应用（支持微信、QQ 聊天中链接长按拖拽）

智慧车载

  • 车机投屏升级：支持全屏播放，自动隐藏任务栏；支持平行视图，同一应用两个窗口

更多功能

  • 翻译：新增同声传译内容导出功能，可将翻译文本与录音保存至笔记；印地语和西班牙语离线翻译包

  • 设备互联：新增手机与车机经典投屏首次连接时的动效

  • 手机 / 平板管家：新增诈骗举报功能，可举报涉嫌诈骗的电话、短信、网站等信息；优化文件清理模块，支持按大文件夹、旧文件、重复文件、文档等类别分类清理

  • OPPO AI：新增支持在小布建议和流体云上，显示抖音临期待核销的团购券；小布记忆支持通过导入图片和相机拍照的方式生成记忆，多张相关图片可整合为一条记忆；优化小布助手 AI 简报，支持对多维信息进行融合分析，结合你的行程、日程及个人习惯，主动提供个性化建议

据介绍，十月更新于 9 月 22 日开始分批次推送，10 月 31 日前完成推送，分批覆盖 OPPO 和一加 ColorOS 16 及以上用户，以及真我 ColorOS 17 用户。

支持设备列表如下：

OPPO

  • OPPO Find N6

  • OPPO Find N6 卫星通信版

  • OPPO Find N5

  • OPPO Find N5 卫星通信版

  • OPPO Find X10 Pro Max

  • OPPO Find X10

  • OPPO Find X10E

  • OPPO Find X9 Ultra

  • OPPO Find X9 Ultra 卫星通信版

  • OPPO Find X9s Pro

  • OPPO Find X9 Pro

  • OPPO Find X9 Pro 卫星通信版

  • OPPO Find X9

  • OPPO Find X8 Ultra

  • OPPO Find X8 Ultra 卫星通信版

  • OPPO Find X8s+

  • OPPO Find X8s

  • OPPO Find X8 Pro

  • OPPO Find X8 Pro 卫星通信版

  • OPPO Find X8

  • OPPO Find X7 Ultra

  • OPPO Find X7 Ultra 卫星通信版

  • OPPO Find X7

  • OPPO Reno16 Pro

  • OPPO Reno16

  • OPPO Reno15 Pro

  • OPPO Reno15

  • OPPO Reno15c

  • OPPO K15 Pro+

  • OPPO Pad Mini

  • OPPO Pad 6

  • OPPO Pad 5

一加

  • 一加 16

  • 一加 15

  • 一加 15T

  • 一加 13

  • 一加 13T

  • 一加 12

  • 一加 Ace 6

  • 一加 Ace 6 至尊版

  • 一加 Ace 6T

  • 一加 Ace 6T 原神神里绫华定制机

  • 一加 Ace 5 Pro

  • 一加 Ace 5

  • 一加 Ace 5 至尊版

  • 一加 Ace 5 竞速版

  • 一加平板 3 Pro

  • 一加平板 2

真我

  • 真我 GT8 Pro

  • 真我 GT8 Pro 阿斯顿马丁 F1 限量版

  • 真我 GT7 Pro

  • 真我 GT7 Pro 竞速版

  • 真我 GT8

  • 真我 Neo8

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关键词：ColorOSOPPO一加真我

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