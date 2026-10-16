OPPO ColorOS 十月体验升级内容公布：内容传送门新增链接卡片拖拽

翻译：新增同声传译内容导出功能，可将翻译文本与录音保存至笔记；印地语和西班牙语离线翻译包

OPPO AI：新增支持在小布建议和流体云上，显示抖音临期待核销的团购券；小布记忆支持通过导入图片和相机拍照的方式生成记忆，多张相关图片可整合为一条记忆；优化小布助手 AI 简报，支持对多维信息进行融合分析，结合你的行程、日程及个人习惯，主动提供个性化建议