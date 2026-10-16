OPPO ColorOS 十月体验升级内容公布：内容传送门新增链接卡片拖拽

IT之家 10 月 16 日消息，OPPO 今日公布了 ColorOS 的十月体验升级内容。
IT之家整理如下：
小布记忆
随口记体验优化：支持 AI 总结，快速梳理记录内容
新增桌面卡片：支持桌面与速览添加「随口记」、「我的账单」卡片
AI 拍一拍
体验优化升级：支持以图片形式分享识物结果与翻译结果，支持文档扫描导出与打印，扫描后可导出为 PDF、Word、PPT、Excel 格式
内容传送门
新增链接卡片拖拽：支持将聊天对话中的链接卡片，长按后拖拽到其他应用（支持微信、QQ 聊天中链接长按拖拽）
智慧车载
车机投屏升级：支持全屏播放，自动隐藏任务栏；支持平行视图，同一应用两个窗口
更多功能
翻译：新增同声传译内容导出功能，可将翻译文本与录音保存至笔记；印地语和西班牙语离线翻译包
设备互联：新增手机与车机经典投屏首次连接时的动效
手机 / 平板管家：新增诈骗举报功能，可举报涉嫌诈骗的电话、短信、网站等信息；优化文件清理模块，支持按大文件夹、旧文件、重复文件、文档等类别分类清理
OPPO AI：新增支持在小布建议和流体云上，显示抖音临期待核销的团购券；小布记忆支持通过导入图片和相机拍照的方式生成记忆，多张相关图片可整合为一条记忆；优化小布助手 AI 简报，支持对多维信息进行融合分析，结合你的行程、日程及个人习惯，主动提供个性化建议
据介绍，十月更新于 9 月 22 日开始分批次推送，10 月 31 日前完成推送，分批覆盖 OPPO 和一加 ColorOS 16 及以上用户，以及真我 ColorOS 17 用户。
支持设备列表如下：
OPPO
OPPO Find N6
OPPO Find N6 卫星通信版
OPPO Find N5
OPPO Find N5 卫星通信版
OPPO Find X10 Pro Max
OPPO Find X10
OPPO Find X10E
OPPO Find X9 Ultra
OPPO Find X9 Ultra 卫星通信版
OPPO Find X9s Pro
OPPO Find X9 Pro
OPPO Find X9 Pro 卫星通信版
OPPO Find X9
OPPO Find X8 Ultra
OPPO Find X8 Ultra 卫星通信版
OPPO Find X8s+
OPPO Find X8s
OPPO Find X8 Pro
OPPO Find X8 Pro 卫星通信版
OPPO Find X8
OPPO Find X7 Ultra
OPPO Find X7 Ultra 卫星通信版
OPPO Find X7
OPPO Reno16 Pro
OPPO Reno16
OPPO Reno15 Pro
OPPO Reno15
OPPO Reno15c
OPPO K15 Pro+
OPPO Pad Mini
OPPO Pad 6
OPPO Pad 5
一加
一加 16
一加 15
一加 15T
一加 13
一加 13T
一加 12
一加 Ace 6
一加 Ace 6 至尊版
一加 Ace 6T
一加 Ace 6T 原神神里绫华定制机
一加 Ace 5 Pro
一加 Ace 5
一加 Ace 5 至尊版
一加 Ace 5 竞速版
一加平板 3 Pro
一加平板 2
真我
真我 GT8 Pro
真我 GT8 Pro 阿斯顿马丁 F1 限量版
真我 GT7 Pro
真我 GT7 Pro 竞速版
真我 GT8
真我 Neo8