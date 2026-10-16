联合国报告：全球数字鸿沟可能进一步扩大

IT之家 10 月 16 日消息，据央视新闻报道，当地时间 15 日，联合国经济和社会事务部发布《2026 年世界社会报告》。

该报告指出，经济、数字和能源转型正以前所未有的速度重塑世界，但数十亿人仍被排除在就业、技能培训、公共服务、基础设施和社会保障之外，无法从这些变革中受益。

2025 年约有 22 亿人无法接入互联网，已经联网的人群也受到网络服务费用高昂、服务质量不佳等因素的限制，难以真正参与数字社会。

IT之家从报告原文中获悉，联合国呼吁，如果不采取针对性措施，网络连接、数字设备、数据和 AI 技能方面的不平等，可能让现有的数字鸿沟进一步扩大，使教育、收入和经济机会方面的差距更加严重，也更加难以消除。

报告还呼吁加强国际合作，拓展各国财政空间，建立更具代表性、包容性和回应能力的全球治理机制。

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