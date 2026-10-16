赵长江：智界 R7 将于 10 月 27 日开启首批交付

IT之家 10 月 16 日消息，10 月 16 日，智界汽车副总裁赵长江宣布，全面焕新的智界 R7 将于 10 月 27 日起，在北京、上海、长沙等全国 20 座城市陆续开启首批交付。同时，赵长江表示希望借此机会回到湖南，与新老车友组队开着智界 R7 开启自驾游，并在评论区向网友征集路线与同行伙伴。

据IT之家了解，此次焕新的智界 R7 通过 5 亿投入带来八大升级。在配置与性能方面，新车拥有 855km 超长续航，采用智界 RX 同款顶级底盘架构，并搭载华为乾崑智驾 ®ADS 5。座舱内部配备了鸿蒙智行首款双 17.2 英寸“蝶羽”高清双联屏、行业首发颂钵零重力座椅以及旗舰同款智能恒冷冰箱等多项旗舰同源技术配置，以“7 系价格”带来“8 系体验”。

用户群体方面，智界 R7 焕新上市后受到众多家庭用户喜爱，家庭用户占比达 92%。交付消息发布后，湖南卫视主持人齐思钧在评论区晒出“智界 R7 纯电 Ultra”新车订单并申请同游湖南。此前，智界 R7 车主已涵盖王玉雯、亚运会百米金牌得主葛曼棋，以及冯巩、李连杰子女等众多明星家庭。

目前，智界 R7 售价为 23.98 万元起，购车可享限时 2 年 0 息权益。