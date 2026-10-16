第九届进博会 11 月 5 日在上海开幕，首发首展首秀数量创新高、场馆实现 Wi-Fi 7 网络全覆盖

IT之家 10 月 16 日消息，国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍第九届中国国际进口博览会筹备情况，并答记者问。

据央视新闻报道，发布会上介绍，第九届进博会将于 11 月 5 日至 10 日在上海举办，虹桥论坛将同期举办。

目前，各项筹备基本就绪，将有 162 个国家、地区和国际组织参与，4,142 家境外企业参展，整体面积首次超过 44 万平方米。

发布会上介绍，第九届进博会多项数据再创新高：

从规模看，企业展面积首次突破 37 万平方米。

从展商看， 世界 500 强和行业龙头企业首次超过 300 家 ，九届“全勤”的企业和机构近 200 家；首次参展的“新面孔”企业超 2,000 家。

从展品看，截至目前，全球首发、亚洲首展、中国首秀的代表性展品超过 480 件，创历年新高。

另一方面，多项举措首次实施：

首次推出主宾国和“出口中国”年度主题国专属“权益包”，量身打造支持举措与服务，协同场馆周边商圈开展主宾国主题日活动，创新策划“馆内 + 馆外”展城联动；

首次打造环球国民品牌展示区；

全面升级“进博三荟”，“精品荟”首次引入“非遗工坊”，“美食荟”首次设立环球美食品鉴区，“文艺荟”首次与“中国国际时装周”联动。

IT之家查询获悉，第九届进博会 11 月 8 日至 10 日向社会观众开放，观众报名于 10 月 20 日 24 时截止，观展证件服务费为 50 元人民币 / 人 / 天，可在“中国国际进口博览会”小程序报名。

根据进博会官方 10 月 14 日介绍，国家会展中心（上海）通信网络全面升级工程圆满收官。这座外形如“四叶草”的超级会展综合体，现已实现 Wi-Fi 7 网络全域覆盖，可容纳近 10 万人访问；宽带网络全部升级为千兆交换设备，提供更高质量服务。

针对大型场馆面积大、跨区域流动频繁的特点，本次升级实现展馆展厅、登录厅、会议区及公共区域的无线网络全覆盖，允许全域 10 万人访问，同时重点优化无线漫游切换机制。展客商穿梭于各展馆之间、往返于室内外场景，终端可在不同区域间平滑切换、无缝衔接，连接不掉线、视频不卡顿、会话不中断。

展客商通过手机号验证登录、扫描二维码登录等方式现场立即连接场馆无线网络，实现一键畅游网上世界。Wi-Fi 全程免费。