华为自研 Wi-Fi 7+ 芯片级协同技术支持设备上新，新增 Mate 90 系列手机

IT之家 10 月 7 日消息，华为官网最近更新了支持 Wi-Fi 7 / Wi-Fi 7+ 的华为手机 / 平板设备清单。最新清单显示，MatePad Air Z 系列平板和 Mate 90 系列手机均支持 Wi-Fi 7。
另外，Mate 90 系列手机还支持华为自研 Wi-Fi 7+ 芯片级协同技术（Wi-Fi 7+ 是华为在 Wi-Fi 7 标准协议之上，自研的芯片级协同技术，能提升 Wi-Fi 信号较差场景下 Wi-Fi 性能和抗干扰能力，仅 HarmonyOS 6 及以上版本支持 Wi-Fi 7+）。
IT之家附支持 Wi-Fi 7 / Wi-Fi 7+ 的华为手机 / 平板设备清单如下：
支持 Wi-Fi 7 的手机 / 平板
HUAWEI Mate 90 系列
HUAWEI Mate X7 系列
HUAWEI Mate 80 系列
HUAWEI Mate XT 2 | ULTIMATE DESIGN
HUAWEI Mate XTs | ULTIMATE DESIGN
HUAWEI Mate 70 RS | ULTIMATE DESIGN
HUAWEI Mate 70 Pro+
HUAWEI Mate 70 Air
HUAWEI Pura 90 系列
HUAWEI Pura 80 系列
HUAWEI Pura X Max 系列
HUAWEI Pura X 系列
HUAWEI Pura X View
nova 16 系列
nova 15 系列
nova 14 Ultra
nova 14 Pro
华为畅享 90 系列
HUAWEI MatePad Pro Max
HUAWEI MatePad Edge
HUAWEI MatePad Mini 系列
HUAWEI MatePad Air 12 英寸 2025
HUAWEI MatePad Pro 12.2 英寸 2025
HUAWEI MatePad Pro 12 英寸
HUAWEI MatePad Air 12 英寸（第三代）
HUAWEI MatePad Air Z 系列
支持 Wi-Fi 7+ 的手机 / 平板
HUAWEI Mate 90 系列
HUAWEI Mate X7 系列
HUAWEI Mate 80 系列
HUAWEI Mate XT 2 | ULTIMATE DESIGN
HUAWEI Mate XTs | ULTIMATE DESIGN
HUAWEI Mate 70 RS | ULTIMATE DESIGN
HUAWEI Mate 70 Pro+
HUAWEI Mate 70 Air
HUAWEI Pura 90 系列
HUAWEI Pura 80 系列
HUAWEI Pura X Max 系列
HUAWEI Pura X 系列（需升级至 HarmonyOS 6 及以上版本）
HUAWEI Pura X View
nova 15 Ultra
nova 15 Pro
nova 14 Ultra
nova 14 Pro
HUAWEI MatePad Pro Max
HUAWEI MatePad Edge
HUAWEI MatePad Mini 系列（需升级至 HarmonyOS 6.0.0.328 及以上版本）
HUAWEI MatePad Pro 12 英寸
HUAWEI MatePad Air 12 英寸（第三代）