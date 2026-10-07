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华为自研 Wi-Fi 7+ 芯片级协同技术支持设备上新，新增 Mate 90 系列手机

2026/10/7 17:35:25 来源：IT之家 作者：归泷 责编：归泷
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IT之家 10 月 7 日消息，华为官网最近更新了支持 Wi-Fi 7 / Wi-Fi 7+ 的华为手机 / 平板设备清单。最新清单显示，MatePad Air Z 系列平板和 Mate 90 系列手机均支持 Wi-Fi 7

▲ IT之家实拍：华为 Mate 90 系列手机线下展出

另外，Mate 90 系列手机还支持华为自研 Wi-Fi 7+ 芯片级协同技术（Wi-Fi 7+ 是华为在 Wi-Fi 7 标准协议之上，自研的芯片级协同技术，能提升 Wi-Fi 信号较差场景下 Wi-Fi 性能和抗干扰能力，仅 HarmonyOS 6 及以上版本支持 Wi-Fi 7+）。

IT之家附支持 Wi-Fi 7 / Wi-Fi 7+ 的华为手机 / 平板设备清单如下：

支持 Wi-Fi 7 的手机 / 平板

  • HUAWEI Mate 90 系列

  • HUAWEI Mate X7 系列

  • HUAWEI Mate 80 系列

  • HUAWEI Mate XT 2 | ULTIMATE DESIGN

  • HUAWEI Mate XTs | ULTIMATE DESIGN

  • HUAWEI Mate 70 RS | ULTIMATE DESIGN

  • HUAWEI Mate 70 Pro+

  • HUAWEI Mate 70 Air

  • HUAWEI Pura 90 系列

  • HUAWEI Pura 80 系列

  • HUAWEI Pura X Max 系列

  • HUAWEI Pura X 系列

  • HUAWEI Pura X View

  • nova 16 系列

  • nova 15 系列

  • nova 14 Ultra

  • nova 14 Pro

  • 华为畅享 90 系列

  • HUAWEI MatePad Pro Max

  • HUAWEI MatePad Edge

  • HUAWEI MatePad Mini 系列

  • HUAWEI MatePad Air 12 英寸 2025

  • HUAWEI MatePad Pro 12.2 英寸 2025

  • HUAWEI MatePad Pro 12 英寸

  • HUAWEI MatePad Air 12 英寸（第三代）

  • HUAWEI MatePad Air Z 系列

支持 Wi-Fi 7+ 的手机 / 平板

  • HUAWEI Mate 90 系列

  • HUAWEI Mate X7 系列

  • HUAWEI Mate 80 系列

  • HUAWEI Mate XT 2 | ULTIMATE DESIGN

  • HUAWEI Mate XTs | ULTIMATE DESIGN

  • HUAWEI Mate 70 RS | ULTIMATE DESIGN

  • HUAWEI Mate 70 Pro+

  • HUAWEI Mate 70 Air

  • HUAWEI Pura 90 系列

  • HUAWEI Pura 80 系列

  • HUAWEI Pura X Max 系列

  • HUAWEI Pura X 系列（需升级至 HarmonyOS 6 及以上版本）

  • HUAWEI Pura X View

  • nova 15 Ultra

  • nova 15 Pro

  • nova 14 Ultra

  • nova 14 Pro

  • HUAWEI MatePad Pro Max

  • HUAWEI MatePad Edge

  • HUAWEI MatePad Mini 系列（需升级至 HarmonyOS 6.0.0.328 及以上版本）

  • HUAWEI MatePad Pro 12 英寸

  • HUAWEI MatePad Air 12 英寸（第三代）

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