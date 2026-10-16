卡普空《怪物猎人：荒野》Switch 2 版序章体验版官宣，10 月 20 日推出

IT之家 10 月 16 日消息，卡普空 15 日宣布，旗下《怪物猎人：荒野》的任天堂 Switch 2 版将于下周推出序章体验版，玩家可从 10 月 20 日起在 Switch 2 的 eShop 商店免费下载体验版，正式版也将在当天开放数字预购。

Switch 2 版的试玩内容与 PS5、Xbox Series X/S 和 Steam 平台现有的序章体验版基本相同。玩家可以使用完整的角色创建功能，并免费游玩开场剧情，直到完成第 1 章第 3 节的“前往森林”任务。

Switch 2 正式版定于 12 月 4 日发售，玩家届时可以继承体验版存档，继续游戏。与其他平台的序章体验版一样，Switch 2 版不支持在线联机，玩家需要购买正式版才能使用这一功能。

据IT之家了解，该版本支持本地无线联机，附近的玩家只要各自拥有 Switch 2 并下载体验版，就能通过主机之间的无线连接组队狩猎。

《怪物猎人》系列制作人辻本良三表示，推出 Switch 2 版《怪物猎人：荒野》，不仅是为了延续该系列在日本掌机平台上的传统，也因为 Switch 2 能让玩家更方便地在家中组队游玩。

据外媒 VGC 报道，辻本良三在接受采访时说：“从 PSP 到 3DS 时代，日本一直有大家聚在一起狩猎的传统。当然，其他国家也有这样的玩家文化。我想，无论日本还是世界其他地区，都会有很多玩家希望在任天堂 Switch 2 上重温这种体验。大家可以坐在同一张桌子旁，或者聚在同一个地方，通过本地无线联机一起狩猎。”

“所以，能让玩家重新体验这种玩法对我们很重要。Switch 2 虽然可以连接电视，但本质上仍是一台能随身携带的掌机。另外，跨平台联机也为我们提供了一个有趣的机会，可以把在线联机和本地联机的体验结合起来。”

“比如，你家里有一台 PS5，大概不会为了让家人和你一起玩《怪物猎人：荒野》，再买一台 PS5。两个人就只能分别在不同的地方，通过网络联机。”

“但我觉得，很多玩家同时拥有 PS5 和 Switch 2。这样一来，即使两个人坐在同一间客厅，也能通过跨平台联机系统一起玩。虽然两台主机没有直接连接，但玩起来就像本地无线联机一样。我很期待看到这种跨平台本地同乐的新玩法。”