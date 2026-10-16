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腾讯 WorkBuddy 和 CodeBuddy 宣布 DeepSeek 服务故障用户 7 天内积分全额返还，额外送 500 积分

2026/10/16 12:37:32 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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感谢IT之家网友 真想不起来名字软媒用户1721647不一样的体验 的线索投递！

IT之家 10 月 16 日消息，DeepSeek 网页 / API 服务 10 月 15 日早间出现服务问题，经过近 5 个小时的修复恢复正常。对此，DeepSeek 官方开放平台宣布补偿所有 API 用户 7 天内的消耗金额

腾讯 WorkBuddy 和 CodeBuddy 今日跟进发布补偿公告，针对在 WorkBuddy 或 CodeBuddy 国内版端内使用 DeepSeek 模型并受到影响的用户，其在 10 月 8 日 ~14 日期间使用 DeepSeek 模型所消耗的积分将给予全额返还，7 个工作日内到账。

同时，考虑到此次事件对用户造成体验不佳影响，WorkBuddy 和 CodeBuddy 宣布面向国内版全量用户额外赠送 500 积分，均可在 10 月 22 日 24 点前进入“用量管理”页面手动领取，积分有效期为一个月。

IT之家注意到，这是 DeepSeek 本月以来遇到的最大规模服务问题，网友 10 月 15 日早间在 DeepSeek 中对话提示“服务器暂时不可用”；WorkBuddy 也提示“DeepSeek 原厂故障中”，建议切换至其他模型。

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关键词：DeepSeekCodeBuddyWorkBuddy

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