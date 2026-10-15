OpenCode 宣布 DeepSeek V4.1 Flash 免费提供，但仅支持 200K 上下文

IT之家 10 月 15 日消息，OpenCode 刚刚宣布，DeepSeek V4.1 Flash 现已免费提供，免费版实测支持 200K 上下文窗口，相比 1M 上下文版本有所降低。

此次免费开放是在此前“Operation Cheepseek”计划基础上的进一步动作。今年 9 月，OpenCode 曾将 DeepSeek V4.1 Flash 在 OpenCode Go 套餐中的使用额度从 15 美元临时提升至 60 美元，随后于 10 月 12 日将该额度调整为 80 美元。此次免费开放后，该模型在 OpenCode 平台内的调用不再计入额度消耗。

DeepSeek V4.1 Flash 于 2026 年 9 月 10 日正式发布，是一款原生多模态 MoE 模型，主干参数规模为 552B，另含 196B Engram 条件记忆参数。IT之家注意到，其架构采用因果编码器-解码器设计，40 层语言主干中前 20 层为因果编码器、后 20 层为解码器，Prefill 计算量接近减半。该模型在 DeepSeek 官方平台上并无免费 API 层级，计费采用预充值按量付费方式。

在用户反馈方面，生成速度（TPS）的表现是社区讨论的焦点。多位用户报告了较大的速度波动。有用户称在 ollama 云平台上最高曾观察到约 490 tokens/s 的输出速度，但整体不稳定，中午至下午时段最低可降至五六十 tokens/s。

在 OpenCode Go 套餐内，亦有用户反映 TPS 掉至 100 以下。此外，社区测试显示速度会随上下文增长而下降，有用户报告上下文超过 100K 后 TPS 降至不足 100，达到 200K 时约为 50 tokens/s 左右。

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