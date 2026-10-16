振华 125mm 短机身 ATX 铂金电源 LEADEX VIII PRO 上市，850W 款 1159 元

IT之家 10 月 16 日消息，振华 (Super Flower) 现已在电商平台销售 LEADEX VIII PRO 系列电源。其采用 ATX 外形规格，但长度缩短至 125mm；搭配“九宫格”盲插模组接口和纯铜芯镀锡模组线。

该系列电源符合 ATX12V 3.1 规范，提供 600W 12V-2×6 输出，通过 Cybenetics 白金转换效率认证。其电解与固态电容均来自日系一线品牌，搭配英飞凌 MOS、专利双层立式微型变压器，可稳定承受 200% 整机瞬态超载，12V 满载纹波低至 21.66mW。

此外，LEADEX VIII PRO 内置 120mm 尺寸 FDB 轴承风扇，支持智能启停模式，获得 Cybenetics A-认证；具备 OVP、OCP、OPP、SCP、UVP、OTP、NLO、SIP 八大安全机制，享受 10 年质保。

振华 LEADEX VIII PRO 系列电源目前包含 850W / 1000W / 1200W 三个版本，当前售价分别为 1159 元 / 1299 元 / 1499 元。

京东 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 3 次： 点此抽红包 。

淘宝 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 1 次：点此抽红包。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。